Anglia, cea mai gravă secetă din ultimele decenii: "Situaţia actuală este critică"

Agenţia britanică de mediu (EA) a anunţat marţi că deficitul de apă din Anglia reprezintă o problemă "de importanţă naţională", ţara confruntându-se cu cele mai secetoase prime şase luni ale anului din 1976 încoace, transmite AFP, citată de Agerpres.

Cinci regiuni din Anglia sunt afectate de secetă, potrivit EA, acestea confruntându-se cu diminuarea rezervelor de apă şi cu scăderea randamentelor agricole.

Grupul Naţional pentru Secetă, care reuneşte reprezentanţi ai guvernului, ai sectorului agricol şi ai companiilor de apă, s-au întâlnit pentru a discuta situaţia, în timp ce unele zone ale Angliei se pregătesc pentru al patrulea val de căldură din această vară.

"Situaţia actuală este critică la nivel naţional şi facem apel la toată lumea să îşi joace rolul şi să contribuie la reducerea presiunii asupra mediului nostru acvatic", a declarat Helen Wakeham, responsabilul pentru apă în cadrul EA.

Rachel Hallos: "Este devastator"

Vicepreşedinta Uniunii naţionale a agricultorilor, Rachel Hallos, şi-a exprimat "îngrijorarea crescândă pentru lunile următoare", deoarece fermierii continuă să se confrunte cu "condiţii extrem de secetoase".

"Unele exploatări agricole raportează o reducere semnificativă a randamentelor, ceea ce este devastator din punct de vedere financiar pentru sectorul agricol şi ar putea avea repercusiuni asupra întregii recolte din Regatul Unit", a adăugat ea.

Nivelurile rezervoarelor din Anglia s-au aflat în ultimele zile la doar 67,7% din capacitate, situându-se în mod semnificativ sub media din prima săptămână a lunii august, de 80,5%.

Potrivit EA, 49% din debitele râurilor au fost sub normal, în timp ce Yorkshire, în nordul Angliei, a interzis utilizarea aspersoarelor de grădină.

Potrivit serviciului meteorologic britanic Met Office, Anglia a cunoscut în 2025 cea mai secetoasă primăvară din ultimii peste 100 de ani.

"Ne vom confrunta cu o lipsă tot mai mare de apă în următorul deceniu", a declarat Emma Hardy, secretarul pentru Apă, adăugând că guvernul intenţionează să construiască noi rezervoare.

Oamenii de ştiinţă avertizează că, pe fondul schimbărilor climatice induse de om, fenomenele meteorologice extreme, cum ar fi inundaţiile, valurile de căldură şi secetele, vor fi mai intense şi mai frecvente.

