O tragedie greu de înţeles a lovit o familie de români care era în vacanţă în Italia. Un copil de patru ani a murit după ce a rămas blocat în maşina lăsată la soare, în timp ce părinţii se odihneau. După câteva ore la 60 de grade, medicii l-au preluat cu leziuni cerebrale grave şi nu au mai putut să îl salveze. Anchetatorii din Roma au deschis acum o anchetă.

Danir se afla în vacanţă cu familia în Sardinia. Băieţelul de patru ani s-ar fi strecurat afară din cameră când părinţii au adormit. A intrat în maşina lăsată în soare şi nu a mai reuşit să iasă. Copilul a îndurat apoi căldura năucitoare din interior, până când părinţii l-au găsit inconştient, pe banchetă.

O maşină parcată la soare se poate încălzi mai repede decât îţi poţi imagina. În primele 10 minute, temperatura din interior creşte chiar şi cu 15 grade faţă de cea de afară, iar după jumătate de oră creşterea poate fi de 20-25 grade. După o oră, dacă afară sunt ca şi acum, 30 de grade, în interior temperatura poate depăşi 60 grade, mult peste limita de pericol, atât pentru oameni cât şi pentru animale.

Cum s-a transformat o vacanţă de vis într-un coşmar

Pe 6 august, în regiunea Sardinia s-au înregistrat 34 de grade Celsius. Conform specialiştilor, temperatura din interiorul unei maşini lăsate în soare a sărit de 60 de grade celsius în doar o oră. Pentru un organism fragil, asta înseamnă moarte sigură.

"Copilul se încălzeşte de 3-4 ori mai repede decât un adult. Dacă, la copilul mic, temperatura depăşeşte 42 de grade Celsius, apare eşecul termoreglării", a declarat Camelia Păun, medic pediatru.

Danir a fost internat în stare critică la Spitalul Santissima Annunziata din Sassari. Deşi starea lui părea să se îmbunătăţească, copilul a intrat în comă două zile mai târziu şi s-a stins din viaţă luni, la Spitalul Gemelli din Roma. Raportul medicilor a indicat drept cauză a decesului leziunile cerebrale ireversibile, suferite în timpul expunerii la căldură.

"Apare imediat afectarea neurologică. Copilul poate să fie letargic, îşi pierde conştiinţa şi din păcate pot apărea convulsiile. Apare afectarea organelor, insuficienţa renală acută, din cauza deshidratării severe. Pot apărea aritmiile cardiace", mai spune Camelia Păun, medic pediatru.

Alt caz asemănător, însă cu final fericit, a avut loc şi în ţara noastră în urmă cu 4 ani, în Bihor. UN băieţel în vârstă tot de 4 ani a fost lăsat în maşină, cu geamurile din faţă abia crăpate. Norocul micuţului a fost că un poliţist i-a auzit strigătele şi l-a salvat la timp. Tatăl intrase în magazin la cumpărături, lăsându-şi fiul să doarmă.

Medicii avertizează: copiii nu trebuie lăsaţi încuiaţi în maşină. În numai 10 minute, se pot sufoca, din cauza efectului de seră. Martorii care observă astfel de cazuri trebuie să sune imediat la 112.

