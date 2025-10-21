Anunţ de la Casa Albă: "Nu există niciun plan" al unei întâlniri Trump-Putin "în viitorul apropiat"

"Nu există niciun plan" al unei întâlniri între preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin "în viitorul apropiat", anunţă marţi un oficial de la Casa Albă, relatează BBC News, citat de news.ro.

Joi, preşedintele american Donald Trump anunţa că urmează să se întâlnească "în două săptămâni" cu omologul său rus Vladimir Putin pentru a discuta despre o soluţie la războiul din Ucraina. O întâlnire pregătitoare urma să aibă loc săptămâna aceasta între secretarul de Stat american Marco Rubio şi ministrul rus de Exerne Serghei Lavrov, însă Casa Albă a anunţat că cei doi au avut o convorbire telefonică ”productivă” şi că această reuniune nu mai este ”necesară”.

Casa Albă nu oferă detalii cu privire la motivul suspendării acestor întâlniri. Luni, Donald Trump a adoptat ideea "îngheţării" războiului din Ucraina pe actuala linie a frontului. "Să se taie aşa cum sunt acum", declara el luni, referindu-se la regiunea ucraineană Donbas (est). Rusia a respins în mai multe rânduri o "îngheţare" a liniei de contact.

Moscova este interesată doar de "o pace durabilă pe termen lung", a declarat marţi Serghei Lavrov, sugerând astfel că o "îngheţare" a frontului ar constitui doar un armistiţiu temporar.

