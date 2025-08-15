Ar putea fi criză de botox la nivel mondial. Oraşul unde se produce, ameninţat de tarifele lui Trump

Un orășel irlandez de doar 7.000 de locuitori găzduiește fabrica care produce tot Botoxul din lume. Acum, amenințat de noile tarife impuse de Donald Trump, Westport riscă să devină epicentrul unei crize globale pentru medicamente și proceduri cosmetice, cu efecte directe asupra locurilor de muncă și economiei locale.

În inima pitorească a Irlandei, la poalele muntelui Croagh Patrick, un orășel de doar 7.000 de locuitori a devenit centrul global al producției de Botox. Westport, în comitatul Mayo, găzduiește fabrica gigantului farmaceutic american AbbVie, unde lucrează 1.300 de angajați și alți 500 de contractori.

De aici pleacă către întreaga lume tot Botoxul folosit atât în scopuri medicale cât și cosmetice, pentru estomparea ridurilor. Doar în 2023, vânzările au adus companiei peste 6 miliarde de dolari. O eventuală problemă la acest centru nu ar afecta doar Irlanda, ci și piețele și consumatorii din zeci de țări.

Criză a locurilor de muncă

Însă industria locală se confruntă cu o amenințare reală: noile tarife impuse de Donald Trump, de 15% pentru exporturile farmaceutice din Uniunea Europeană, care ar putea ajunge chiar la 250% în viitor. Statele Unite reprezintă 70% din exporturile fabricii din Westport, iar o eventuală scădere a producției s-ar resimți la nivel global.

Îngrijorarea se simte în comunitate. Localnicii care lucrează la fabrică spun că nu știu dacă își vor mai păstra locurile de muncă anul viitor. Fabrica, inaugurată în 1977 și extinsă după preluarea de către AbbVie în 2020, este motorul economic al zonei: sponsorizează echipe sportive, finanțează proiecte comunitare și atrage turiști din întreaga lume.

"Vrem ca medicamentele să fie produse în țara noastră", a declarat președintele american. Experții avertizează însă că relocarea producției este dificilă, costisitoare și poate dura ani, din cauza standardelor ridicate și a lipsei de forță de muncă specializată. AbbVie nu a anunțat mutarea producției din Irlanda și va investi 195 de milioane de dolari în unitatea din Chicago.

Efecte în lanț

Irlanda este al treilea cel mai mare exportator de produse farmaceutice din lume, iar 60% din exporturile către SUA sunt medicamente. Tarifele lui Trump ar putea scumpi medicamentele în America cu 7-10%, adăugând până la 13 miliarde de dolari anual la costurile sistemului de sănătate. În cazul Botoxului cosmetic, neacoperit de asigurări, procedurile ar putea deveni un lux și mai costisitor.

O criză la Westport ar putea declanșa probleme globale în aprovizionarea cu Botox, afectând spitale, clinici și industria estetică din zeci de țări. "Ne vom adapta, dar sper să nu lovească economia americană. Avem nevoie de turiștii americani aici", spune un hotelier din Westport.

