Armata SUA a efectuat un nou atac împotriva unei ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în largul Venezuelei, soldat cu moartea a patru persoane, a anunţat vineri secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, citat de AFP şi Reuters, conform Agerpres.

Armata americană a omorât patru persoane într-un raid asupra unei ambarcațiuni suspecte - X/ @SecWar

"Patru narcoterorişti aflaţi la bordul ambarcaţiunii au fost ucişi în timpul atacului (...) efectuat în apele internaţionale din largul coastelor Venezuelei, în condiţiile în care respectivul vas transporta importante cantităţi de narcotice cu destinaţia Statelor Unite pentru a ne otrăvi populaţia", a denunţat Hegseth într-un mesaj postat pe X.

Acest raid aduce la cel puţin patru totalul de până acum al atacurilor vizând astfel de ambarcaţiuni, atacuri desfăşurate de Statele Unite în ultimele săptămâni în cadrul "conflictului armat" lansat de preşedintele Donald Trump împotriva cartelurilor de droguri.

"Aceste atacuri vor continua până când atacurile asupra poporului american vor înceta", a adăugat şeful Pentagonului în mesajul său, însoţit de un videoclip care arată o ambarcaţiune în flăcări la suprafaţa apei.

Statele Unite au desfăşurat la sfârşitul lunii august mai multe nave militare în Marea Caraibelor, distrugând cel puţin patru nave din zonă, nave despre care Washingtonul consideră că erau implicate în traficul de droguri, acţiuni soldate cu cel puţin 21 de morţi.

Potrivit Washingtonului, cartelurile de droguri au devenit "mai înarmate, mai bine organizate şi mai violente" în ultimele decenii şi "provoacă ilegal şi direct moartea a zeci de mii de cetăţeni americani în fiecare an".

