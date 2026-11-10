Armata SUA a evacuat mai multe avioane de la o bază britanică din cauza ameninţării Iranului

Armata SUA a evacuat avioane dintr-o a doua bază aeriană britanică luni după o ameninţare din partea Iranului, a relatat Wall Street Journal, citând persoane care aveau cunoştinţă despre această chestiune, la câteva săptămâni după ce Washingtonul şi-a retras bombardierele din baza aeriană Fairford din cauza suspiciunilor privind un incident de securitate legat de Iran, relatează marţi Reuters.

Două avioane de realimentare care utilizau baza militară Mildenhall a Forţelor aeriene regale au fost redirecţionate către Germania mai devreme în cursul zilei de luni, în timp ce altele au fost mutate spre alte locaţii din Germania mai târziu în cursul zilei, potrivit WSJ. Aeronave similare operează atât de la Otopeni, cât și de la Mihail Kogălniceanu.

Natura precisă a ameninţării de la baza Mildenhall este în continuare discutată de oficiali americani.

SUA şi-au modificat postura de securitate la bazele RAF de la Mildenhall şi Lakenheath la FPCON Charlie, menţionează un oficial american familiarizat cu această chestiune.

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"Force Protection Condition (FPCON)" Charlie este al doilea cel mai mare nivel de ameninţare defensivă în Departamentul Apărării din SUA şi intervine atunci când informaţiile serviciilor indică faptul că o formă de atac terorist este probabilă.

"Nu comentăm în mod obişnuit în privinţa activităţii altor ţări. Avioanele şi alte active se mută cu regularitate potrivit necesităţilor operaţionale", a declarat un purtător de cuvânt al Ministerului Apărării britanic.

Un purtător de cuvânt al Forţelor aeriene americane a refuzat să furnizeze WSJ detalii privind mişcarea bunurilor, dar a precizat că aeronavele se rotesc între instalaţii şi locaţii de operaţiuni dintr-o varietate de motive.

Reuters menţionează că nu a putut contacta imediat Forţele aeriene americane, în timp ce Casa Albă, Pentagonul şi Centrul de comandă al SUA din Europa nu au răspuns până acum solicitărilor de informaţii trimise în afara orelor de program.

Cinci bărbaţi au fost arestaţi în zona bazei aeriene Fairford în sud-vestul Angliei în septembrie, din cauza unui incident de securitate, iar alţi doi au fost arestaţi mai târziu sub suspiciunea de asistenţă oferită serviciilor iraniene de informaţii.

Circumstanţele incidentului, care rămâne în mare parte neexplicat, au atras o uriaşă atenţie internaţională, venind într-un moment în care existau preocupări sporite privind implicaţiile de securitate pentru statele occidentale ale războiului dintre SUA şi Iran, şi au determinat SUA să mute bombardierele B-1 de la baza aeriană Fairford din motive de securitate.

Baza aeriană Fairford a fost folosită de bombardierele americane să lanseze lovituri asupra Iranului.

Prim-ministrul britanic Andy Burnham a declarat luna trecută că activitatea de la baza aeriană Fairford este probabil să fi fost coordonată în Iran.

În timp ce ambasadorul Iranului la Londra a negat acuzaţiile că ar fi implicat într-un complot împotriva bazei aeriene, Gardienii Revoluţiei au afirmat în iulie că baza Fairford şi orice altă bază folosită pentru a lansa atacuri împotriva Iranului sunt ţinte legitime.