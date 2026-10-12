Armistițiul anunțat de Trump dezavantajează crunt Ucraina. "Este foarte furios pe Zelenski"

Armistițiul energetic între Rusia și Ucraina, anunțat unilateral de Donald Trump, a luat prin surprindere Kievul. Anunțul vine la o zi după ce Trump l-a atacat dur pe Zelenski și a cerut organizarea de alegeri. Axios dezvăluie că propunerea ar viza doar rafinăriile, un dezavantaj pentru ucraineni, care, spre deosebire de ruși, mai au în țară doar o singură rafinărie și aceea parțial funcțională. Rusia are zeci de rafinării. În timp ce Kremlinul a refuzat să confirme dacă este în vigoare un astfel de armistițiucu Kievul și ce prevede acesta, Zelenski avertizează că Ucraina va răspunde dacă Rusia continuă atacurile.

Un oficial de la Casa Albă a dezvăluit pentru Axios că anunțul făcut duminică de președintele Donald Trump privind un "armistițiu energetic" între Rusia și Ucraina se referea la un acord prin care ambele părți ar urma să înceteze doar atacurile asupra rafinăriilor de petrol.

Trump a încercat să impună de unul singur un armistițiu parțial

Oficialul a mai precizat că liderul american se așteaptă ca Volodimir Zelenski să îl respecte și că, dacă atacurile asupra rafinăriilor încetează, ar putea urma un acord pentru oprirea loviturilor asupra centralelor și rețelei electrice.

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"Rușii se gândesc la această propunere. Vom afla în curând dacă sunt pregătiți", a transmis acesta.

Trump pare să încerce, de unul singur, să impună un armistițiu parțial, dar fără ca Rusia să fi acceptat vreo încetare a focului asupra centralelor electrice, așa cum vrea Ucraina, comentează Axios.

Propunerea "rafinărie contra rafinărie", dezavantajează Ucraina

Propunerea "rafinărie contra rafinărie", așa cum a numit-o oficialul american, nu este corectă, a explicat sursa citată. Ucraina mai are o singură rafinărie de petrol, pe care rușii au atacat-o de mai multe ori și care nu mai este complet funcțională. Rusia, în schimb, are o rețea vastă de rafinării.

"Importăm motorină și benzină. Noi avem nevoie ca rușii să oprească atacurile asupra rețelei noastre electrice", a declarat un oficial ucrainean.

Spre surprinderea tuturor, Donald Trump a anunțat duminică un "armistițiu energetic" între Rusia și Ucraina. Nu știam nimic despre asta, a reacționat Zelenski.

La câteva ore, Rusia a lansat atacuri asupra unor centrale electrice din Ucraina, potrivit presei ucrainene.

Liderul de la Casa Albă a anunțat vineri că a negociat livrarea unor cantități mari de motorină rusească și că a ridicat sancțiunile împotriva Moscovei în acest sens.

Trump vrea insistent oprirea atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești. El consideră că aceste lovituri duc la creșterea prețurilor la benzină în Statele Unite, a explicat Axios.

"Atacurile asupra rafinăriilor rusești afectează relația lui Zelenski cu Trump mai mult decât afectează Rusia"

Oficialii de la Casa Albă avertizează că atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești afectează relația lui Zelenski cu Trump mai mult decât afectează Rusia.

"Trump este foarte furios. Are impresia că Zelenski consideră sprijinul Statelor Unite ca fiind de la sine înțeles", a declarat oficialul de la Casa Albă.

În contextul noii crize în relațiile SUA-Ucraina, emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, și-au amânat vizita la Moscova, până când vor avea o imagine mai clară asupra disponibilității Ucrainei și a europenilor de a accepta o nouă propunere comună destinată lui Putin.

Un oficial ucrainean a declarat vineri pentru Axios că, în timpul unei întâlniri desfășurate vineri la Miami, Witkoff și Kushner au amenințat că Trump ar putea opri furnizarea de informații secrete Kievului dacă Ucraina continuă să-i ignore solicitările.

Un alt oficial american a negat această afirmație, precizând doar că Witkoff și Kushner le-au transmis ucrainenilor că Statele Unite sunt un partener puternic, care le furnizează muniție și informații. Prin urmare, tot potrivit celor doi, Ucraina nu ar trebui să declanşeze acțiuni care îi afectează pe consumatorii americani.

În acest context, și Financial Times a dezvăluit că Washingtonul le-ar fi transmis țărilor europene că ar putea înceta să mai vândă arme Ucrainei prin intermediul NATO, dacă Kievul continuă să atace rafinăriile rusești.

Kremlinul refuză să spună dacă este în vigoare vreun armistiţiu cu Kievul

Preşedinţia rusă a refuzat să spună dacă este în vigoare un armistiţiu cu Ucraina. A precizat doar că menţine "contacte" cu privire la încetarea focului anunţată unilateral de Trump.

"Contactele continuă. De îndată ce vom avea ceva de spus pe această temă, vă vom informa", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-o conferinţă de presă.

El a refuzat să comenteze dacă încetarea focului s-ar aplica doar rafinăriilor de petrol şi a declarat că informaţii suplimentare vor fi dezvăluite la momentul oportun.

Întrebat despre apelul Kievului pentru un armistiţiu total de 60 de zile pentru a permite organizarea de alegeri, Peskov a răspuns: "Nu vrem un armistiţiu, vrem o pace durabilă".

Zelenski: Ucraina va răspunde dacă Rusia continuă atacurile

Ucraina va răspunde dacă Rusia nu respectă un armistiţiu energetic în această iarnă, a avertizat azi preşedintele Volodimir Zelenski. "În această iarnă, dacă Rusia nu acceptă un armistiţiu energetic, vom răspunde", a spus Zelenski într-un discurs prin videoconferinţă adresat unui forum de securitate de la Varşovia.

"Dacă Rusia vrea să ne oprim atacurile de la distanţă împotriva rafinăriilor sale de petrol şi a exporturilor de petrol, atunci Rusia trebuie să oprească atacurile împotriva sistemului nostru energetic şi a infrastructurii critice. Şi să înceteze să ne ucidă poporul", a adăugat el.

Zelenski a subliniat, de asemenea, că în noaptea de duminică spre luni Ucraina nu a atacat nicio instalaţie energetică din Rusia, spre deosebire de Moscova, care, potrivit lui, a vizat o centrală de gaze şi "o benzinărie obişnuită".

"Au existat încălcări de către Rusia ale armistiţiului energetic anunţat de preşedintele Trump", a continuat el, subliniind că, luni dimineaţă, "drone ruseşti" încă "zburau deasupra Kievului şi a altor oraşe ucrainene".

Preşedintele ucrainean a cerut, de asemenea, Statelor Unite să menţină presiunea asupra Rusiei, nu să accepte concesii.

"Avem nevoie de presiune americană asupra Rusiei, nu de ridicarea sancţiunilor, nu de concesii, ci de o presiune reală, astfel încât să putem obţine cel puţin ceea ce a menţionat preşedintele american în mesajul său de ieri", a insistat el.