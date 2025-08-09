Atac armat în Times Square. Trei oameni au fost împuşcaţi după un conflict spontan care a degenerat

Trei persoane au fost rănite în urma unui atac armat produs în zona Times Square din New York, după ce un conflict verbal între două persoane a degenerat. Suspectul, un adolescent de 17 ani, a fost reținut la fața locului.

Trei persoane au fost rănite după un atac armat produs în Times Square, a confirmat Poliția din New York, citată de The Independent. Potrivit autorităților, un bărbat de 65 de ani și un tânăr de 19 ani au fost împușcaţi, iar o femeie de 18 ani a fost rănită superficial la gât.

Incidentul a avut loc la ora 01:20, în intersecția dintre West 44th Street și 7th Avenue, în urma unei dispute între două persoane. Tânărul de 19 ani a fost împușcat în piciorul drept, iar bărbatul de 65 de ani în piciorul stâng.

Suspectul reținut și arma recuperată

Un purtător de cuvânt al NYPD a declarat pentru The Independent: "Toți au fost transportați la Spitalul Bellevue și se află în stare stabilă. Autorul a fost implicat într-o dispută verbală înainte de atac cu una dintre victime. A fost luat în custodie și a fost recuperată și arma de foc. Nu a fost încă pus sub acuzare".

Imagini publicate pe rețelele sociale surprind momentul intervenției echipajelor de urgență și persoane părăsind zona. Incidentul are loc la doar câteva zile după ce Poliția din New York a raportat cel mai mic număr de atacuri armate și victime prin împușcare înregistrat de la începutul statisticilor.

În primele șapte luni din 2025, au fost raportate 412 incidente de acest tip și 489 de victime, marcând a zecea lună consecutivă de scădere a criminalității majore în oraș.

Luna trecută, patru persoane au murit într-un atac armat într-o clădire de birouri din New York. Suspectul, Shane Tamura, de 27 de ani, a fost găsit mort în urma unei "posibile răni prin împușcare auto-provocată". Potrivit poliției, acesta a intrat în clădire cu o pușcă și a deschis focul în lobby și la un etaj superior. Printre victime s-a numărat și ofițerul Didarul Islam, descris de departament drept "cel mai bun dintre cei mai buni".

