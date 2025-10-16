Biroul procurorului din orașul mexican Tijuana, aflat la granița cu Statele Unite, a fost vizat miercuri de un atac cu drone, au anunțat autoritățile. Procurorul statului Baja California, María Elena Andrade, a declarat că trei drone încărcate cu explozibili au fost folosite în atac. Incidentul a provocat pagube materiale, însă, potrivit acesteia, nu s-au înregistrat victime. Tijuana este unul dintre principalele puncte de trecere între Mexic și SUA și un important centru al traficului de droguri transfrontalier.

Atac cu drone la granița cu SUA. A fost vizat biroul procurorului din Tijuana

Dronele au lansat explozivi artizanali care conţineau cuie, bile şi şrapnel, iar potrivit procuroarei din Tijuana, Maria Elena Andrade, atacurile au provocat doar pagube materiale.

"În incinta Parchetului nostru pentru Antirăpiri s-au auzit nişte zgomote asemănătoare unor arme de foc", a transmis Maria Elena Andrade. Investigaţiile au arătat însă că erau vorba de "explozivi lansaţi de o dronă".

Consulatul Statelor Unite a anunţat producerea unor explozii în zonă şi a îndemnat cetăţenii americani să ocolească perimetrul afectat. Tijuana este un important punct de tranzit spre Statele Unite pentru persoane şi mărfuri. În iunie, autorităţile mexicane au descoperit în acest oraş un tunel folosit pentru trimiterea de droguri.

Organizaţiile criminale din Mexic își atacă rivalii şi autorităţile cu drone

În septembrie, vehicule parcate în incintele Parchetului din Tijuana şi ale Parchetului din Ensenada au fost atacate cu cocktailuri Molotov. Vineri, un agent al procuraturii detaşat la Primăria Playas de Rosarito a fost asasinat.

Organizaţiile criminale din Mexic recurg tot mai frecvent la drone pentru a-şi ataca rivalii şi autorităţile. Puternicul cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG) foloseşte drone cel puţin din 2020 şi, potrivit unui raport Insight Crime, dispune de o divizie specializată în lansarea de explozivi artizanali. Utilizarea dronelor a fost observată în principal în statele Michoacan şi Guerrero, situate pe coasta Pacificului, precum şi în Guanajuato, în centrul ţării.

