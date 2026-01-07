"Atacăm fără să întrebăm". Planul Danemarcei în cazul unei invazii a Groenlandei

Danemarca a confirmat existența unei reguli militare vechi din 1952 care obligă soldații să riposteze imediat în cazul unei invazii, fără a aștepta ordine, inclusiv dacă forțele atacatoare ar fi ale Statelor Unite, potrivit Telegraph. Precizarea vine pe fondul declarațiilor recente ale președintelui american Donald Trump, care și-a reiterat intenția de a anexa Groenlanda, inclusiv prin forță militară, dacă va fi necesar.

Ministerul Apărării de la Copenhaga a transmis că regula este încă în vigoare și prevede că trupele daneze trebuie să "contraatace imediat forțele invadatoare", chiar dacă nu există o declarație oficială de război sau dacă superiorii nu sunt la curent cu situația. Informația a fost confirmată pentru cotidianul danez Berlingske, informează Telegraph.

Groenlanda este teritoriu NATO și se află sub administrația Danemarcei, care insistă ferm că insula "nu este de vânzare". Declarațiile lui Donald Trump au provocat un șoc diplomatic atât la Copenhaga, cât și la Nuuk, capitala Groenlandei, dar și în rândul aliaților europeni din NATO.

Regula militară din 1952: armata daneză trebuie să riposteze imediat, chiar și în fața unei invazii americane

În contextul escaladării tensiunilor, liderii europeni au demarat discuții de urgență privind un posibil scenariu de criză. Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a declarat că Europa își dorește un răspuns coordonat, avertizând că o eventuală invazie americană ar putea marca sfârșitul alianței NATO așa cum este cunoscută astăzi.

În paralel, Germania a anunțat, prin surse guvernamentale, că lucrează îndeaproape cu Danemarca și cu alte state europene pentru stabilirea pașilor următori.

Marco Rubio încearcă să calmeze tensiunile: SUA neagă planurile unei invazii și mizează pe o soluție diplomatică

În încercarea de a calma spiritele, secretarul de stat american Marco Rubio le-ar fi transmis oficialilor europeni că Washingtonul nu plănuiește o invazie iminentă și că obiectivul rămâne achiziționarea Groenlandei pe cale diplomatică. Informațiile au fost confirmate și de surse citate de Wall Street Journal.

Declarațiile lui Rubio intră însă în contradicție cu poziția Casei Albe, după ce purtătoarea de cuvânt a lui Donald Trump a afirmat că "opțiunea militară este întotdeauna pe masă".

Fostul premier francez Dominique de Villepin a avertizat că un atac american asupra Groenlandei ar transforma SUA într-un "inamic" al Europei.

"Un stat NATO care atacă un alt stat NATO este ceva fără precedent"

"Un stat NATO care atacă un alt stat NATO este ceva fără precedent. Ar fi o ruptură istorică majoră", a declarat acesta.

Pe fondul acestor tensiuni, Danemarca transmite un mesaj ferm: în cazul unei agresiuni asupra Groenlandei, armata va acționa imediat, fără ezitare.

