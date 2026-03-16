Autorităţile ruse au anunţat luni că Ucraina a lansat un atac major cu drone asupra Moscovei, cu peste 100 de drone în weekend, val după val de drone "kamikaze" cu rază lungă de acţiune fiind doborâte de apărarea antiaeriană rusă în drumul lor spre oraş.

Autorităţile ruse anunţă că Ucraina a atacat Moscova cu peste 100 de drone

Potrivit cifrelor avansate de primarul Moscovei, Serghei Sobianin, peste 100 de drone au fost doborâte în decurs de două zile. TASS a citat o sursă din Ministerul Apărării care a declarat că cel puţin 145 de drone au fost doborâte peste noapte.

Principalele aeroporturi din Moscova au impus restricţii de zbor

Cel mai mare număr de drone doborâte s-a produs în regiunea Moscovei (53), dintre care 46 se îndreptau spre capitala Rusiei, conform raportului de război de luni dimineaţă.

Principalele aeroporturi din Moscova au impus restricţii de zbor pe fondul atacului, a declarat organismul de supraveghere a aviaţiei din Rusia. Moscova, împreună cu regiunea Moscova înconjurătoare, are o populaţie de aproximativ 22 de milioane de locuitori. Ucraina nu a făcut niciun comentariu imediat.

Totodată, 38 de drone au fost doborâte peste noapte deasupra regiunii de frontieră Briansk, 11 în Iaroslavl, opt în Kaluga şi şapte în regiunea Smolensk, la graniţa cu Belarus. Regiunile Rostov, Tver, Kostroma, Voronej, Ulianovsk, Volgograd, Saratov, Krasnodar şi peninsula ucraineană Crimeea, anexată ilegal de Rusia, au fost, de asemenea, atacate, informează Reuters şi EFE, preluate de Agerpres.

Dronele ucrainene au lovit rafinăriile ruseşti

În plus, drone ucrainene au lovit din nou o rafinărie de petrol luni, în regiunea Krasnodar din sudul Rusiei, la Marea Azov. Potrivit serviciilor de urgenţă, atacul a provocat un incendiu la rafinăria din oraşul Labinsk, dar nu au fost raportate victime.

Atacurile ucrainene provocaseră incendii la o altă rafinărie importantă din regiune, Tihoreţk-Nafta, joi şi sâmbătă. De când s-a aflat că Rusia profită de creşterea preţurilor petrolului din cauza războiului din Iran, ucrainenii şi-au intensificat atacurile asupra rafinăriilor şi infrastructurii energetice din ţara vecină.

Din cauza escaladării atacurilor ucrainene, preşedintele rus Vladimir Putin a dedicat reuniunea Consiliului Securităţii Rusiei de vinerea trecută apărării infrastructurii critice a ţării.

