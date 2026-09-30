Avocatul lui Lindsay Clancy, acuzată că şi-a ucis cei 3 copii, cere achitarea: "Nu există suficiente dovezi"

Avocatul lui Lindsay Clancy susține că nu există suficiente dovezi pentru a demonstra că femeia și-a ucis cei trei copii, într-o schimbare de strategie după un proces încheiat fără verdict. La audierea de marți, avocatul Kevin Reddington i-a cerut judecătorului să o achite pe Clancy, deși în timpul primului proces apărarea nu contestase faptul că ea a fost responsabilă pentru moartea copiilor, concentrându-se în schimb pe starea sa psihică și pe diagnosticul de psihoză postpartum, potrivit AFP.

"Întregul caz se bazează pe speculații", a declarat avocatul Kevin Reddington la prima audiere de după încheierea procesului lui Clancy, pe 4 septembrie, când juriul nu a reușit să ajungă la un verdict. Jurații au fost împărțiți 11 la 1 în favoarea lui Clancy.

În timpul procesului, Reddington nu contestase faptul că femeia și-a ucis copiii în locuința familiei, în 2023. Apărarea încercase, în schimb, să convingă juriul că fosta asistentă medicală de 36 de ani, specializată în obstetrică și îngrijirea femeilor în timpul nașterii, nu poate fi considerată responsabilă penal din cauza unei boli mintale, o afecțiune rară cunoscută sub numele de psihoză postpartum.

Avocatul lui Clancy susține acum că nu există suficiente dovezi că ea a comis crimele

La audierea de marți, Reddington a încercat însă să-l convingă pe judecătorul William Sullivan, același magistrat care a prezidat primul proces, să o achite pe Clancy.

Articolul continuă după reclamă

Potrivit avocatului, nu există suficiente dovezi "că această femeie i-a ucis pe acei copii".

Reddington a invocat mai multe aspecte, de la starea în care Clancy a fost găsită, grav rănită și sângerând în curtea din fața casei, până la faptul că femeia nu își amintea ce se întâmplase atunci când s-a trezit într-un spital.

La primul proces, fostul soț al lui Clancy și mai mulți dintre primii intervenienți au declarat că au ajuns la locuință și au descoperit că femeia încercase să se sinucidă imediat după ce își ucisese copiii.

"Unde este recunoașterea? Unde spune ea că a făcut asta?", a întrebat Reddington.

Avocatul și-a reluat apoi argumentele potrivit cărora Clancy era psihotică și avea halucinații sau convingeri delirante în momentul în care copiii au murit. El nu a prezentat însă o teorie alternativă și nici dovezi care să indice cine altcineva ar fi putut fi responsabil.

Procurorul Shanan Buckingham a calificat argumentul drept "ridicol".

În timpul procesului, jurații au auzit mărturii potrivit cărora Clancy spusese că auzea voci care îi ordonau să-și ucidă copiii. ADN-ul ei a fost găsit pe benzile de exerciții folosite pentru strangularea acestora.

Mai mult, înaintea procesului, chiar avocatul Reddington depusese o cerere în care afirma că Clancy era dispusă să confirme în scris implicarea sa în moartea copiilor.

"Pentru prima dată, inculpata susține că nu există nicio dovadă că ea a făcut asta", i-a spus procurorul Buckingham judecătorului. "V-aș sugera că întregul dosar conține o cantitate uriașă de informații care susțin faptul că ea a făcut asta”.

Judecătorul nu a pronunțat imediat o decizie și nu a fost stabilită o dată pentru un nou proces.

Procurorii susțin că Clancy știa că acțiunile sale erau greșite atunci când a folosit benzile de exerciții pentru a-i strangula pe cei trei copii: Cora, în vârstă de 5 ani, Dawson, în vârstă de 3 ani, și Callan Clancy, în vârstă de 8 luni.

Potrivit procurorilor, femeia a făcut în așa fel încât soțul ei să plece din casă în acea seară, trimițându-l să cumpere medicamente pentru unul dintre copii și mâncare pentru familie.

Încă nu se știe dacă Lindsay Clancy va fi judecată din nou

Procurorii nu au decis încă dacă o vor trimite din nou în judecată pe Clancy, a declarat după audiere Timothy Cruz, procurorul districtual al comitatului Plymouth.

Autoritățile ar putea opta pentru un nou proces pentru acuzațiile de omor de gradul întâi. De asemenea, ar putea formula acuzații mai puțin grave, precum omor de gradul al doilea sau ucidere din culpă, ori ar putea renunța complet la caz.

"Vom face tot ce putem pentru copii", le-a declarat Cruz reporterilor în fața tribunalului. "Despre asta este vorba în acest caz".

Cazul continuă să atragă atenția publicului

Procesul, transmis în direct, a stârnit un interes public intens și a atras atenția asupra sănătății mintale a mamelor după naștere.

Marți, mai mulţi susţinători ai lui Clancy, majoritatea îmbrăcați în roz, s-au adunat în fața tribunalului și au așteptat-o.

Clancy este în continuare acuzată de omor și este de așteptat să rămână internată într-un spital de psihiatrie până când cazul său va fi soluționat.

Dacă ar fi fost condamnată pentru omor, Clancy ar fi putut primi o sentință de închisoare pe viață. În cazul unei achitări, judecătorul ar fi putut dispune internarea ei într-o unitate de sănătate mintală.