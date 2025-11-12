Sentinţă dură pentru dublu femicid în Italia. Bărbatul care le-a ucis pe româncele Gabriela şi Renata Trandafir, mamă şi fiică, a fost condamnat la închisoare pe viaţă.

Cele două femei, în vârstă de 47 şi 22 de ani, au fost împuşcate mortal pe 13 iunie 2022, în Cavazzona di Castelfranco Emilia, provincia Modena, de Salvatore Montefusco, în vârstă de 70 de ani. Martor la dubla crimă a fost copilul mai mic al Gabrielei. În primă instanţă, bărbatul a primit o pedeapsă de 30 de ani, însă la apel acesta a primit închisoare pe viaţă. Un carabinier care le-a respins plângerile depuse de mamă şi fiică cu câteva luni înainte de dubli femicid va fi, de asemenea, judecat pe 20 ianuarie.

„Vom face tot ce ne stă în putință pentru a obține dreptate și a ajuta alte femei”, a declarat sora Gabrielei Trandafir pentru FanPage.

Gabriela se mutase în Italia în urmă cu 20 de ani. L-a cunoscut pe Salvatore Montefusco, iar cei doi au început o relaţie. Femeia a decis să o aducă în Italia şi pe fiica ei, Renata. La scurt timp, după ce românca s-a căsătorit cu italianul, pentru cele două femei a început o viaţă de coşmar. Mama s-a plâns adeseori forţelor de ordine că este abuzată constant. În plus, Montefusco le insultase în mod repetat atât pe mamă, cât și pe fiică, amenințându-le chiar că le va ucide.

Pe 13 iunie 2022, bărbatul şi-a dus planul la bun sfârşit. Cele două românce au fost ucise acasă, în prezenţa fiului cuplului, care a fost salvat de un vecin la scurt timp după incident. După crimă, bărbatul a alertat forțele de ordine și a fost dus la secția de carabinieri din Castelfranco.

Plângeri ignorate de poliţiştii italieni

Deși situația mamei și a fiicei era cunoscută, cele două nu au primit niciun ajutor din partea forțelor de ordine. Gabriela a relatat că a trebuit să-și dea demisia imediat după ce s-a căsătorit cu Montefusco și că a fost constant șantajată pentru bani, chiar şi pentru a putea cumpăra de mâncare.

Fiica ei, Renata, declarase într-o plângere care nu a fost niciodată luată în serios de carabinierii din Castelfranco Emilia că se temea de soțul mamei sale, relatând totodată că bărbatul avea o pușcă în casă. Cu patru luni mai devreme, şi Gabriela depuneaea plângere, dar şi ea a fost ignorată.

„Persoana care a ignorat-o pe Renata a fost aceeași persoană care respinsese plângerea Gabrielei cu patru luni mai devreme. Procesul ei va începe pe 20 ianuarie, dar, per total, vrem să facem tot ce putem pentru a afla adevărul. Să nu uităm că se confruntau cu un cod roșu. Speranța mea și a avocatului este să acționăm corect și să ajutăm cumva alte femei aflate în aceeași situație, astfel încât lucruri similare să nu se mai întâmple.”, a mai povestit Elena, sora Gabrielei.

Plângerea Renatei a ajuns la Parchetul din Modena la o lună după ce aceasta s-a prezentat la cazarma Castelfranco Emilia pe 4 ianuarie 2022. Mama ei, în vârstă de 47 de ani, încercase să-l denunțe pe Montefusco, depunând și o scrisoare în care relata toate violențele și amenințările la care fusese supusă. Scrisoarea a fost găsită ulterior într-un sertar din cazarma Castelfranco Emilia de către noul comandant al cazărmii Castelfranco, Antonio Vavalle.

Fostul locotenent al Carabinierilor din Castelfranco Emilia va fi judecat pe 20 ianuarie pentru refuz sau omisiune de a îndeplini atribuțiile oficiale.

Pe 7 martie 2025, guvernul italian a aprobat un proiect de lege care introduce femicidul în Codul Penal, cu pedeapsă maximă de închisoare pe viață. Senatul a adoptat legea pe 23 iulie 2025, marcând un moment istoric.

Cât priveşte România, aceasta mai are pași de făcut spre recunoașterea femicidului.

