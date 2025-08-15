Bulgaria a anunţat construirea unei baze militare NATO cu o capacitate de până la 5.000 de soldaţi. Măsura face parte din strategia de consolidare a flancului estic al NATO iniţiată după anexarea regiunii ucrainene Crimeea de către Rusia în 2014 şi extinsă după invazia din 2022.

O nouă bază militară NATO va fi construiă pe flancul estic. Unde va fi amplasată şi ce capacitate va avea - Profimedia

Noua bază NATO va cuprinde baza aeriană Bezmer şi va găzdui grupul de luptă multinaţional al Alianţei, dislocat în ţară. Instalaţiile vor putea găzdui o brigadă de aproximativ 5.000 de militari şi, la nevoie, o divizie întreagă, potrivit Agerpres, care citează presa locală.

Baza va fi amplasată în zona militară Kabile, unde NATO are deja desfăşurat un grup de luptă condus de Italia şi format din aproximativ 1.200 de soldaţi.

Noua bază destinată utilizării comune de către Bulgaria şi NATO va include baza aeriană Bezmer şi va găzdui grupul de luptă multinaţional existent la care mai participă trupe din Regatul Unit, Grecia, Bulgaria, Turcia, Macedonia de Nord, Muntenegru şi Albania.

Baza va avea capacitatea de a găzdui o brigadă de aproximativ 5.000 de soldați și, dacă este necesar, desfășurarea unei întregi divizii, a precizat Ministerul Apărării într-un comunicat.

''Acesta este un pas strategic pentru consolidarea capacităților de apărare ale Bulgariei și ale NATO, asigurând un răspuns rapid în fața unei amenințări'', a declarat guvernul bulgar într-un comunicat.

Investiţia depăşeşte 100 de milioane de euro, finanţarea provenind parţial din partea NATO.

Viitoarea bază este situată la aproximativ 90 de kilometri de Burgas, oraş la Marea Neagră cu aeroport internaţional şi conectat prin cale ferată cu capitala Sofia şi cu Plovdiv, al doilea oraş ca mărime din Bulgaria.

