BILD: "Cum a eşuat ofensiva de vară a lui Putin". Ruşii au cucerit 0.3% din Ucraina cu pierderi majore

Războiul dus de ruşi în Ucraina continuă, dar ofensiva de vară a pierdut din putere, arată o analiză făcută de cotidianul german BILD.

Războiul declanşat de Vladimir Putin împotriva Ucrainei continuă în ciuda încercărilor lui Donald Trump de a-l convinge pe liderul de la Kremlin să se aşeze la masa negocierilor cu Volodimir Zelenski. Trump şi Putin s-au văzut în urmă cu două săptămâni în Alaska, dar de atunci lucrurile de pe front au rămas neschimbate. Totuşi, în ciuda atacurilor sălbatice, ruşii nu au obţinut prea mult, arată o analiză a cotidianului german BILD.

Cea mai citită publicaţie din Germania, BILD, a publicat o analiză realizată de Julian Ropcke, în care acesta notează că ofensiva de vară a ruşilor a obţinut rezultate minime. BILD scrie că Pokrovsk s-a dovedit a fi o adevărată fortăreaţă a armatei ucrainene şi că, în ciuda unei scurte incursiuni reuşite în această zonă, ruşii au suferit pierderi majore.

"De la începutul lui August, timp de 3 săptămâni, generalii ruşi au trimis numeroase trupe în oraş, dar până acum rezultatele înseamnă morţi şi prizonieri de război", scrie BILD.

De asemenea, publicaţia germană citează un oficial ucrainean care ar fi spus: "Apărarea oraşului rezistă şi am pregătit multe surprize ruşilor. Situaţia e mai bună decât o arată unele hărţi".

BILD mai scrie şi că planul lui Putin de a controla o zonă tampon de 600 de kilometri a eşuat, în acest moment cea controlată de Moscova fiind de circa 70 de kilometri de-a lungul graniţei.

Dacă în zona Pokrovsk apărarea ucraineană rezistă, ce se întâmplă spre sud, în Herson şi Zaporojie? BILD scrie că acolo linia frontului a rămas pe loc. Unul dintre motive ar fi că armata rusă nu poate avansa din cauza fortificaţiilor făcute de armata ucraineană. Pe de altă parte, acest lucru ar putea fi legat şi de discuţia privind scenariul finalului războiului în care ucrainenii ar accepta să piardă o parte din teritoriu, iar ruşii să îngheţe linia frontului inclusiv în Kherson şi Zaporojie.

Rusia a cucerit 0.3% din teritoriul Ucrianei în 3 luni

În ciuda atacurilor şi mai ales a pierderilor suferite, scrie BILD, câştigurile nu au fost deloc pe măsură. Potrivit analiştilor din Germania, ruşii au cucerit circa 1.800 kilometri pătraţi în decurs de trei luni, adică 0.3% din teritoriul Ucrainei. Asta în timp ce răspunsul ucrainenilor a fost acela de a distruge circa 17% din capacitatea de rafinare a petrolului din Rusia.

