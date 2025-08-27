Trump îl ameninţă pe Putin cu un război economic: "Nici Zelenski nu este complet nevinovat"

Preşedintele american Donald Trump a declarat că SUA vor declanşa un "război economic" împotriva Rusiei dacă Vladimir Putin evită negocierile pentru a pune capăt războiului din Ucraina. "Nu va fi un război mondial, dar va fi un război economic, foarte dificil mai ales pentru Rusia. [...] Nici Zelenski nu este complet nevinovat" a mai spus Donald Trump.

"Este foarte, foarte grav ce am în minte dacă trebuie s-o fac, dar vreau să văd că se termină", a spus Trump, întrebat dacă Putin va suporta consecinţele dacă nu va ajunge la un acord de pace cu Ucraina. Acesta a subliniat că nu vrea

Trump încearcă să forţeze mâna Kremlinului

"Avem sancţiuni economice. Vorbesc despre economie pentru că nu vom intra într-un război mondial", a adăugat el.

Preşedintele american s-a abţinut până acum de la sancţiunile cu care îl ameninţă de multă vreme pe Putin într-o tentativă de a pune capăt războiului lung de trei ani care până acum a rezistat eforturilor sale de mediere.

Trump doreşte discuţii unu la unu între preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi Vladimir Putin. Deşi Zelenski a fost în principiu de acord cu astfel de convorbiri, Putin încă nu a adoptat o astfel de poziţie. Kremlinul a sugerat că nicio astfel de întâlnire nu este în prezent în pregătire.

"Nu va fi un război mondial, dar va fi un război economic. Un război economic va fi rău, şi va fi rău pentru Rusia, şi nu vreau acest lucru", a afirmat Trump la şedinţa guvernului de la Casa Albă.

"Nici Zelenski nu este chiar nevinovat", a mai apreciat Trump.

SUA şi europenii, discuţii despre potenţialele garanţii de securitate

În pofida progresului diplomatic lent, oficiali americani şi europeni discută despre potenţiale garanţii de securitate pe care Washingtonul le-ar putea furniza Kievului dacă se ajunge la un acord, care ar putea fi sprijinul aerian sau schimbul de informaţii.

Trump a sugerat de multă vreme utilizarea unor instrumente economice împotriva ţărilor angrenate în războaie. De asemenea, a impus în cazul Indiei creşterea cu 25% a taxelor vamale, începând chiar de miercuri, din cauza faptului că aceasta cumpără petrol rusesc.

India este unul dintre cei mai mari consumatori de petrol rusesc.

Trump a sugerat marţi că este deschis către "utilizarea unui sistem foarte puternic de taxe vamale care să fie foarte costisitor pentru Rusia sau Ucraina" pentru ca acestea să facă pace.

Însă de la preluarea mandatului în ianuarie, Trump nu a impus nicio nouă sancțiune împotriva Moscovei, în ciuda mai multor amenințări. În unele cazuri, chiar a relaxat restricțiile, în timp ce Rusia își intensifică atacurile aeriene asupra Ucrainei, scrie Kyiv Independent.

