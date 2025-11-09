Blocajul guvernamental din Statele Unite blochează şi traficul aerian. Trump pune presiune pe democraţi
Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a avertizat că traficul aerian se va reduce treptat "la minimum", din cauza blocajului guvernamental care se prelungeşte şi care determină autorităţile să reducă numărul zborurilor din cauza lipsei controlorilor de trafic aerian.
De vineri, autoritatea americană de reglementare a aviaţiei, FAA, solicită companiilor aeriene să-şi reducă programul, ceea ce a dus la anularea a peste o mie de zboruri pe zi, adică aproximativ 4% din traficul aerian american, în timp ce se apropie o perioadă de trafic intens în ţară, la sfârşitul lunii noiembrie.
În timpul actualului blocaj guvernamental de 38 de zile, peste 13.000 de controlori de trafic şi 50.000 de agenţi de securitate au fost obligaţi să lucreze fără plată, ceea ce a dus la o creştere a absenteismului. Mulţi dintre aceştia au fost notificaţi că nu vor primi salariul nici pentru următoarea perioadă de plată.
Administraţia Trump încearcă să crească presiunea asupra democraţilor din Congres pentru a accepta planul republican de finanţare a guvernului, care ar permite redeschiderea instituţiilor.
