Bloggerul care l-a criticat ieri pe Putin ar fi fost internat la psihiatrie. L-a numit "criminal de război"

Un blogger pro-Kremlin, cunoscut ca apărător al lui Vladimir Putin şi politicilor sale, a stârnit un val de reacții după ce l-a denunțat public pe liderul rus și războiul din Ucraina. La scurt timp după ce mesajul său a devenit viral, presa rusă scrie că acesta ar fi fost internat într-o unitate psihiatrică.

Bărbatul care l-a criticat pe neaşteptate pe preşedintele rus Vladimir Putin şi războiul din Ucraina, într-o postare pe social media din această săptămână care a devenit virală, a fost plasat într-o unitate psihiatrică, relatează presa rusă, citată de Reuters.

Cine este bloggerul care l-a criticat public pe Vladimir Putin

Ilia Remeslo a făcut carieră din denunţarea criticilor lui Putin până când a devenit unul dintre aceştia el însuşi, postând marţi seara un manifest către cei 90.000 de susţinători ai săi pe Telegram cu titlul "Cinci motive pentru care am încetat să-l susţin pe Vladimir Putin", scrie Agerpres.

El a afirmat că Putin poartă un "război eşuat" în Ucraina în care au murit milioane şi a torpilat economia Rusiei în detrimentul bunăstării cetăţenilor săi.

"Vladimir Putin nu este un preşedinte legitim. Vladimir Putin trebuie să demisioneze şi să fie judecat ca un criminal de război şi un hoţ", a mai scris Ilia Remeslo în postarea sa.

Deși susținătorii războiului, cunoscuți drept "Z-bloggeri", au criticat uneori conducerea militară, foarte puțini au contestat deschis regimul de la Kremlin sau rațiunea invaziei. Tocmai de aceea, declarațiile lui Remeslo sunt considerate fără precedent.

Internat la psihiatrie după mesajul public

Joi, ziarul Fontanka din Sankt Petersburg a relatat că Remeslo a fost spitalizat la Spitalul de psihiatrie nr. 3 din oraş. Potrivit sursei citate, biroul de informaţii al spitalului a confirmat că un pacient cu numele şi prenumele lui Remeslo a primit pachete.

Reuters menţionează că nu a putut confirma că Remeslo se află în unitatea pshiatrică. Ziarul Fontanka nu a specificat motivele pentru care bloggerul ar fi fost internat.

