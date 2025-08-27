Bruce Willis e activ, dar creierul i se degradează. Decizia dureroasă luată de soția actorului

Soția lui Bruce Willis, Emma Heming, a vorbit deschis despre lupta actorului cu demența frontotemporală, boala cu care a fost diagnosticat în 2023. Într-un interviu cu jurnalista Diane Sawyer, ea a povestit cum s-a schimbat viața familiei și ce decizii grele a fost nevoită să ia.

Fotografie postată pe contul de Instagram al lui Bruce Willis în iulie 2025 - Bruce Willis / Instagram

Actorul american Bruce Willis, care a fost diagnosticat cu demenţă frontotemporală în 2023, este în continuare "foarte activ" şi se bucură de "o sănătate bună", dar suferă de o degradare a creierului, a declarat într-un interviu soţia sa, modelul Emma Heming Willis, "Este încă foarte activ și se află într-o stare bună de sănătate, dar în unele momente își pierde limbajul. Cu toate acestea, avem o altă modalitate de a comunica cu el. Încă răspunde, îi place să fie ținut de mână și îmbrățișat și asta e tot ce contează pentru mine", a spus Emma.

"Are un râs voios, un zâmbet sincer și acea strălucire în ochi. Momentele acestea sunt rare, dar ne dau speranță", a completat ea.

Soția lui Bruce Willis a dezvăluit că a trebuit să ia una dintre cele mai dificile hotărâri să îl mute pe actor într-o altă casă, unde primește îngrijire permanentă. "A fost o decizie dureroasă, dar necesară pentru siguranța și liniștea lui", a explicat ea.

Familia lui Willis a anunțat, în martie 2022, că actorul sufereă de afazie și se retrage din actorie. Un an mai târziu, diagnosticul a fost schimbat în demență frontotemporală o boală degenerativă fără tratament, care afectează comportamentul, limbajul și capacitatea de a îndeplini activități simple.

Primele semne ale bolii

Emma Heming a povestit că boala a debutat prin schimbări de personalitate Bruce Willis a devenit mai retras, mai tăcut și uneori confuz. "Era foarte greu. Nu înțelegeam ce se întâmplă și mă întrebam dacă mai pot rămâne într-o căsnicie care în care nu mă mai simţeam bine", a recunoscut ea.

Cuplul are două fiice împreună, Mabel (13 ani) și Evelyn (11 ani). Actorul mai are trei fiice Rumer, Scout și Tallulah din căsnicia cu Demi Moore. Emma spune că Bruce păstrează, în continuare, o legătură puternică cu toate cele cinci fete.

Soția lui Bruce Willis promovează acum cartea "The Unexpected Journey", inspirată din experiența personală. "Durerea s-a transformat în putere și sper ca povestea noastră să ajute și alte familii care trec prin același lucru", a transmis Emma Heming.

