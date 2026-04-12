Video Bucuria Învierii a depăşit orice graniţă. Cum au sărbătorit ortodocşii din întreaga lume

Toţi ortodocșii din lume au celebrat momentul divin. Grecii, bulgarii, ruşii, ucrainenii şi chiar creştinii din Egipt s-au rugat la unison la miezul nopţii. Conflictele au fost stinse în noaptea sfântă şi toţi am împărtăşit aceeaşi emoţie, indiferent de limba vorbită.

de Redactia Observator

la 12.04.2026 , 13:54

La sud de Dunăre, inima Bulgariei a bătut la unison în noaptea sfântă. Bisericile vecinilor au devenit neîncăpătoare pentru ortodocşii care au căutat, în flacăra lumânării, speranță și liniște.

Emoţia Învierii s-a simţit şi la Moscova. Inclusiv liderul rus Vladimir Putin s-a alăturat credincioșilor ortodocși. Slujba a fost condusă de șeful Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhul Kirill. Îmbrăcat - ca în fiecare an de Paşte - într-un costum negru, cu o cămașă albă la care a asortat o cravată vişinie, liderul de la Kremlin şi-a făcut semnul sfintei cruci şi a ţinut în mână o lumânare.

În ţara vecină, unde războiul e de 4 ani cea mai mare ameninţare a fiecărei zile, ucrainenii au simţit fiorul Învierii şi s-au bucurat de linişte în vremuri tulburi.

În Grecia, momentul a fost marcat cu bucurie, clopote, focuri de artificii şi fanfare.

Şi comunitatea din Egipt a celebrat Învierea Domnului.

"Cu prilejul glorioasei sărbători de Paște, doresc să transmit un mesaj lumii întregi și regiunii: fie ca pacea să vă cuprindă pentru toți și fie ca războiul să înceteze în întreaga regiune", a spus un credincios.

O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Răzvan Lucescu a stat 16 ore în picioare și a salutat fiecare om la priveghi. Reacția celor din jur: „A avut puterea asta"
„Când era mic, Mircea Lucescu a ținut cu Steaua". Cine e antrenorul care l-a refuzat la juniorii Stelei
Răsturnare de situaţie în cazul româncei care a fugit cu biletul de loterie de 500.000 de euro. Premiul nu a fost validat
Bebelușul unui român, găsit printre droguri, mucegai și gunoaie. Scene greu de imaginat în Roma
