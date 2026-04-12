Toţi ortodocșii din lume au celebrat momentul divin. Grecii, bulgarii, ruşii, ucrainenii şi chiar creştinii din Egipt s-au rugat la unison la miezul nopţii. Conflictele au fost stinse în noaptea sfântă şi toţi am împărtăşit aceeaşi emoţie, indiferent de limba vorbită.

La sud de Dunăre, inima Bulgariei a bătut la unison în noaptea sfântă. Bisericile vecinilor au devenit neîncăpătoare pentru ortodocşii care au căutat, în flacăra lumânării, speranță și liniște.

Emoţia Învierii s-a simţit şi la Moscova. Inclusiv liderul rus Vladimir Putin s-a alăturat credincioșilor ortodocși. Slujba a fost condusă de șeful Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhul Kirill. Îmbrăcat - ca în fiecare an de Paşte - într-un costum negru, cu o cămașă albă la care a asortat o cravată vişinie, liderul de la Kremlin şi-a făcut semnul sfintei cruci şi a ţinut în mână o lumânare.

În ţara vecină, unde războiul e de 4 ani cea mai mare ameninţare a fiecărei zile, ucrainenii au simţit fiorul Învierii şi s-au bucurat de linişte în vremuri tulburi.

Articolul continuă după reclamă

În Grecia, momentul a fost marcat cu bucurie, clopote, focuri de artificii şi fanfare.

Şi comunitatea din Egipt a celebrat Învierea Domnului.

"Cu prilejul glorioasei sărbători de Paște, doresc să transmit un mesaj lumii întregi și regiunii: fie ca pacea să vă cuprindă pentru toți și fie ca războiul să înceteze în întreaga regiune", a spus un credincios.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Este acesta cel mai scump Paște din ultimii ani? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰