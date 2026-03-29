Ţara care impune restricţii în consumul de energie. Magazinele, restaurantele şi cafenelele se închid devreme

Egiptul va impune măsuri de urgență pentru economisirea energiei în acest weekend, deoarece închiderea Strâmtorii Hormuz duce la creșterea costurilor combustibililor și stârnește temeri privind o criză energetică.

Prim-ministrul Mostafa Madbouly a declarat că măsurile vor dura o lună pentru a reduce consumul și a reduce presiunea asupra aprovizionării, relatează RFI.

Restaurantele, cafenelele, centrele comerciale și bazarul Khan El Khalili din centrul orașului Cairo se vor închide la ora 21:00. Atracțiile turistice, inclusiv spectacolul de lumini și sunet de la piramide, se vor închide, de asemenea, mai devreme.

Birourile guvernamentale se vor închide la ora 18:00, fiind permisă munca la distanță. Iluminatul stradal va fi redus, iar ecranele publicitare de pe marginea drumurilor vor fi stinse.

Un manager de la o importantă fabrică de materiale plastice de la periferia orașului Cairo a declarat pentru RFI că întreprinderile rămân exceptate de la restricții deocamdată.

Măsurile vin în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu intră în a patra săptămână. Teheranul a închis Strâmtoarea Ormuz la începutul conflictului, pe 28 februarie, perturbând o rută care transportă aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate la nivel mondial.

