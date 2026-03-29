Ţara care impune restricţii în consumul de energie. Magazinele, restaurantele şi cafenelele se închid devreme

Egiptul va impune măsuri de urgență pentru economisirea energiei în acest weekend, deoarece închiderea Strâmtorii Hormuz duce la creșterea costurilor combustibililor și stârnește temeri privind o criză energetică.

de Redactia Observator

la 29.03.2026 , 10:15
Ţara care impune restricţii în consumul de energie. Magazinele, restaurantele şi cafenelele se închid devreme - Profimedia

Prim-ministrul Mostafa Madbouly a declarat că măsurile vor dura o lună pentru a reduce consumul și a reduce presiunea asupra aprovizionării, relatează RFI.

Restaurantele, cafenelele, centrele comerciale și bazarul Khan El Khalili din centrul orașului Cairo se vor închide la ora 21:00. Atracțiile turistice, inclusiv spectacolul de lumini și sunet de la piramide, se vor închide, de asemenea, mai devreme.

Birourile guvernamentale se vor închide la ora 18:00, fiind permisă munca la distanță. Iluminatul stradal va fi redus, iar ecranele publicitare de pe marginea drumurilor vor fi stinse.

Un manager de la o importantă fabrică de materiale plastice de la periferia orașului Cairo a declarat pentru RFI că întreprinderile rămân exceptate de la restricții deocamdată.

Măsurile vin în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu intră în a patra săptămână. Teheranul a închis Strâmtoarea Ormuz la începutul conflictului, pe 28 februarie, perturbând o rută care transportă aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale lichefiate la nivel mondial.

Milionarul care a renunţat la cetăţenia română, răsfăţ total pentru iubita cu 24 de ani mai tânără! Unde a dus-o
Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului Andreei Popescu
Ce a pățit Florin Prunea înainte să fie eliminat de la Desafio: ”Am casă în București de 1,5 milioane de euro, cu piscină și cu saună, și stau în baraca asta”
Un român a ajuns în Siberia, la -50 grade, cu o mașină veche de 26 de ani
Când ar putea fi recuperați cei trei marinari de pe remorcherul scufundat în Portul Midia. Familiile sunt devastate
Observator » Ştiri externe » Ţara care impune restricţii în consumul de energie. Magazinele, restaurantele şi cafenelele se închid devreme
