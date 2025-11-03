Bulgaria riscă să piardă 50 de milioane euro lunar, în urma restricționării exporturilor Lukoil

Fostul ministru bulgar al Energiei, Alexander Nikolov, a avertizat că Bulgaria s-ar putea confrunta cu pierderi economice substanţiale, după ce Parlamentul a interzis Lukoil să exporte motorină şi combustibil pentru aviaţie.

Vorbind la postul de televiziune bTV, Nikolov a scos în evidenţă rolul central al rafinăriei Burgas care este, direct sau indirect, cel mai mare plătitor de taxe din ţară, şi un contributor cheie pentru funcţionarea bugetului de statl, relatează Agerpres, citând Novinite. Fostul ministru bulgar al Energiei a estimat că o potenţială oprire a activităţii rafinăriei ar putea costa statul până la un miliard de euro, în condiţiile în care peste 3.000 de companii din Bulgaria sunt implicate în lanţul de aprovizionare din jurul rafinăriei.

Nikolov a subliniat amplitudinea impactului, atât pe piaţa internă cât şi externă. Piaţa din Bulgaria era evaluată anul trecut la aproximativ cinci miliarde leva, în timp ce pieţele externe au avut o contribuţie de aproximativ patru miliarde leva. Din veniturile internaţionale, 1,2 - 1,5 miliarde leva revin la bugetul de stat, în funcţie de preţurile produselor şi de achiziţii.

"Aceasta înseamnă că în contextul interdicţiei privind exporturile, bugetul de stat ar putea pierde lunar cel puţin 100 milioane leva (50 milioane euro)", a avertizat Nikolov, subliniind severitatea consecinţelor financiare care derivă din restricţionarea exporturilor Lukoil.

Săptămâna trecută, Lukoil a anunţat vânzarea activelor internaţionale în urma sancţiunilor impuse luna trecută de Statele Unite. În România, Lukoil deţine rafinăria Petrotel şi comercializează carburanţi printr-o reţea de 300 de staţii de distribuţie.

Vânzarea de active avută în vedere de Lukoil este cea mai semnificativă acţiune de până acum a unei companii ruseşti, în urma sancţiunilor occidentale impuse primelor două companii petroliere ruseşti din cauza războiului din Ucraina, care a început în februarie 2022.

