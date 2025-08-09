Dacă ajungeti în Bulgaria în perioada următoare, trebuie să ştiţi un lucru important. Toţi retailerii din țara vecină sunt obligaţi, de ieri, să afişeze preţurile mărfurilor atât în leva, cât şi în euro.

De la 1 ianuarie 2026, Bulgaria trece la moneda unică euro. Practic, acum a început perioada de pregătire, perioada de tranziție care va ține până pe 8 august 2026. Astfel, toți retailerii, toți comercianții sunt obligați să afișeze acum ambele prețuri, atât în leva, cât și în euro.

Un lucru foarte important de menționat: s-a stabilit clar faptul că cele două prețuri trebuie să fie scrise cu același font, aceeași culoare și aceeași dimensiune, astfel încât să nu existe o dezinformare și să nu se lase loc de speculă. Iar dacă sunt produse la promoții, atunci noul preț trebuie afișat lângă celelalte două, astfel încât să se poată distinge foarte ușor.

Bulgaria trece la modena euro: până la 1 ianuarie 2026, comercianţii nu au voie să majoreze prețurile

Au fost date mai multe reglementări în această tranziție către noua monedă.

Totodată, guvernul a stabilit că, până la 1 ianuarie 2026, nu este voie să se majoreze niciun preț, decât dacă guvernul decide acest lucru și situația economică o impune.

Motiv pentru care vor fi intensificate și controalele în următoarea perioadă, pentru a fi depistate astfel de cazuri în care comercianții încearcă să-i înșele pe clienți, ori prin afișare incorectă a prețurilor, ori prin creștere nejustificată. Cât despre cursul valutar, cât despre cele două prețuri afișate la raft, un euro este echivalentul a 1,95 leva.

