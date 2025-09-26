Cadavrul unui român, descoperit într-un depozit din Italia. Bărbatul ar fi fost împuşcat

Autoritățile italiene au deschis o anchetă pentru omor după ce trupul neînsuflețit al unui român de 37 de ani a fost descoperit într-un depozit de la periferia orașului Colico. Primele ipoteze indică faptul că bărbatul ar fi fost împușcat.

Tragedia a avut loc miercuri, 24 septembrie, în Colico, o localitate din provincia Lecco, nordul Italiei. Potrivit publicației LeccoToday, trupul neînsuflețit al lui Ioan Florean, cetățean român născut în 1987, a fost descoperit într-un depozit aflat la periferia orașului.

Bărbatul lucra ca electrician și era cunoscut în comunitate pentru activitatea sa în domeniul respectiv.

La fața locului au intervenit imediat carabinierii și procurorii din Lecco, care au deschis o anchetă sub acuzația de omor calificat.

Primele investigații

Conform informațiilor preliminare transmise de autorități, există suspiciunea că bărbatul a fost împușcat. Corpul a fost găsit fără viață în interiorul depozitului, iar anchetatorii au început reconstituirea filmului morţii pentru a identifica responsabilii.

Trupul lui Ioan Florean a fost transportat la medicină legală, unde va fi efectuată autopsia. Examinarea este considerată un pas esențial în stabilirea cauzei morții și confirmarea ipotezei unui foc de armă.

Autopsia, pas decisiv în stabilirea cauzei morții

Corpul a fost transportat la medicină legală, unde urmează să fie efectuată expertiza medico-legală. Potrivit procurorilor, aceasta va juca un rol cheie în confirmarea ipotezei de omor și în orientarea anchetei.

În paralel, carabinierii efectuează audieri ale posibililor martori, analizează imagini de pe camerele de supraveghere din zonă și verifică toate indiciile care ar putea duce la identificarea autorului sau autorilor.

Procuratura din Lecco a anunțat că investigațiile vor continua în următoarele ore, iar publicul va fi informat despre eventuale evoluții majore.

Autoritățile italiene încearcă acum să stabilească circumstanțele exacte ale tragediei și motivul care ar fi putut sta la baza unui posibil act de violență.

