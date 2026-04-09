Casa Albă a aprobat în avans mesajul premierului Pakistanului despre încetarea focului în Iran

Casa Albă a verificat și a aprobat postarea de pe rețelele sociale făcută de premierul Pakistanului, Shehbaz Sharif, în care îl îndemna pe Donald Trump să extindă ultimatumul cu Iranul, care urma să expire miercuri dimineață și să accepte un armistițiu de două săptămâni, relatează The New York Times. Arată că administrația Trump căuta o cale de ieșire din criză, după ce președintele SUA a amenințat cu distrugerea "civilizației" iraniene.

Cu 5 ore înainte să expire ultimatumul dat de Donald Trump Iranului, Pakistanul încerca să creeze o cale de ieșire pentru ambele părți. Așa că premierul Shehbaz Sharif a apelat la rețelele sociale.

Marți, la ora 22:16, a postat pe platforma X un mesaj, în stilul lui Trump, în care transmitea că diplomația "progresează constant, puternic și eficient" și că solicită prelungirea ultimatumului cu două săptămâni și o încetare a focului. Apoi le-a dat tag la postare lui Trump, JD Vance, Steve Wtikoff, Marco Rubio, președintelui Iranului, președintelui parlamentului iranian și ministrului de externe din Iran.

Cine a publicat însă mesajul pe X a făcut o greșeală, postând draftul. A fost corectat după 1 minut, dar istoricul editărilor de pe platforma X salvează toate modificările. Se poate consulta aici.

Astfel, utilizatorii au aflat că varianta inițială avea titlul suspect de "Draft - Pakistan’s PM Message on X", adică "Draft - Mesajul PM al Pakistanului pe X". Incidentul a declanșat dezbateri și teorii ale conspirație cu privire la cine a scris de fapt mesajul premierului din Pakistan.

The New York Times confirmă, citând o sursă, că în culise, Casa Albă a văzut postarea înainte de a fi publicată și și-a dat acordul. Asta arată că canalele diplomatice erau mult mai active decât sugera mesajul de pe X, explică NYT.

Totodată arată că, în timp ce Trump amenința să distrugă "civilizația" Iranului dacă Teheranul nu accepta să redeschidă Strâmtoarea Ormuz, Casa Albă căuta o cale de ieșire din criză pe măsură ce ultimatumul se apropia de expirare.

Un oficial al Casei Albe a negat însă că Trump ar fi scris postarea, așa cum au speculat unii comentatori pe rețelele sociale. Metoda a funcționat, cel puțin pe termen scurt. Câteva ore mai târziu, Trump a anunțat că acceptă un armistițiu de două săptămâni cu Iranul.

