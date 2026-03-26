Casa Albă analizează scenariul petrolului de 200 de dolari pe baril: Un șoc enorm pentru economia mondială

Oficialii administrației Trump examinează ce impact asupra economiei ar putea avea o posibilă creștere a prețului petrolului până la 200 de dolari pe bari. Potrivit Bloomberg , acest demers are scopul de a se asigura că administrația este pregătită pentru toate scenariile posibile, inclusiv un conflict prelungit. O creștere a prețului petrolului la 200 de dolari pe baril ar reprezenta un șoc major pentru economia globală. Chiar și la niveluri mai scăzute, de exemplu 170 de dolari pe baril pentru câteva luni, ar duce la creșterea inflației și la încetinirea creșterii economice.

Analiza impactului unei creșteri mai mari a prețurilor face parte din evaluările standard în perioade de criză și nu reprezintă o predicție, au spus sursele, care au dorit să rămână anonime.

Chiar înainte de începerea războiului, secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, și-a exprimat îngrijorarea că războiul ar putea duce la creșterea prețurilor la petrol și la afectarea creșterii economice. Oficialii Trezoreriei au transmis îngrijorări Casei Albe legate de fluctuațiile prețurilor la petrol și benzină în ultimele săptămâni.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Kush Desai, a numit această relatare "falsă". "Deși administrația evaluează constant diverse scenarii de stabilire a prețurilor și impactul economic, oficialii nu examinează posibilitatea ca petrolul să ajungă la 200 de dolari pe baril, iar secretarul Bessent nu a fost îngrijorat de perturbările pe termen scurt cauzate de Operațiunea Epic Fury".

Bessent, a spus el, "a transmis în repetate rânduri atât încrederea sa, cât și a administrației, în traiectoria pe termen lung a economiei americane și a piețelor energetice globale".

Impactul creșterii prețului petrolului asupra economiei globale

Prețurile petrolului au crescut de când SUA și Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie, West Texas Intermediate crescând cu aproximativ 30%, ajungând la 91 de dolari pe baril. Țițeiul Brent a crescut cu aproape 40% în aceeași perioadă, tranzacționându-se în jurul valorii de 102 dolari.

Casa Albă a declarat miercuri că eforturile diplomatice pentru a pune capăt războiului sunt încă în desfășurare, în ciuda respingerii publice a Iranului față de inițiativa președintelui Donald Trump pentru discuții și a amenințat cu noi acțiuni militare dacă nu se ajunge la un acord. Luni, Trump a stabilit un termen limită de cinci zile pentru ca Iranul să negocieze un acord pentru a pune capăt războiului.

Administrația estimase că operațiunea militară va dura între 4 și 6 săptămâni. Secretarul Energiei, Chris Wright, a declarat pe 12 martie că un preț de 200 de dolari pe baril este "puțin probabil".

Țițeiul la un preț de 200 de dolari ar fi un șoc enorm pentru economia mondială. În termeni ajustați la inflație, prețul a atins acest nivel o singură dată în ultima jumătate de secol, în 2008, chiar înainte de criza financiară globală.

Chiar și la niveluri mai scăzute, Bloomberg Economics prognozează că un preț al petrolului de 170 de dolari pe baril timp de câteva luni ar împinge inflația mai sus în SUA și Europa și ar reduce creșterea economică.

Trump a declarat că nu este îngrijorat de creșterea costurilor energiei, sugerând chiar că acestea ar putea fi benefice pentru SUA, și a prezis că prețurile petrolului vor scădea puternic după încheierea războiului.

Totuși, aproape blocarea transporturilor prin Strâmtoarea Ormuz, prin care trece aproximativ o cincime din exporturile globale de petrol și gaze, a afectat deja economiile din întreaga lume.

Președintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a declarat că ostilitățile au crescut riscurile inflaționiste. Alte bănci centrale din Frankfurt, Londra și Japonia se pregătesc pentru posibile majorări ale dobânzilor chiar din luna următoare.

În SUA, cel mai vizibil efect a fost o creștere de 30% a prețurilor la benzină, anulând scăderile din ultimul an pe care Trump le evidențiase ca realizare economică.

Perspectivele politicii monetare americane devin tot mai incerte, în timp ce Rezerva Federală monitorizează impactul creșterii prețurilor petrolului asupra inflației. Săptămâna trecută, președintele Fed, Jerome Powell, a spus că este prea devreme pentru a evalua efectele creșterii petrolului asupra economiei SUA.

