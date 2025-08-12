Casa lui Brad Pitt, jefuită de hoți. Patru indivizi arestaţi

Antena Meniu Search
Patru persoane au fost arestate în legătură cu un jaf comis la începutul acestei veri la o casă din Los Angeles, despre care se presupune că ar fi deținută de actorul Brad Pitt, a anunțat poliția marți, potrivit AP.

de Redactia Observator

la 12.08.2025 , 22:02
Ofițerii au intervenit pe 25 iunie la o spargere la o casă din cartierul Los Feliz din Los Angeles. Poliția a declarat la momentul respectiv că suspecții au intrat prin efracție prin fereastra din față, au jefuit casa și au fugit cu diverse bunuri.

Detectivii au efectuat patru arestări, a declarat, marți, un ofițer de poliție. El a spus că numele suspecților ar putea fi făcute publice mai târziu în cursul zilei, potrivit New York Post.

Ofițerii nu au putut identifica cine deținea sau locuia în casă și nu au fost disponibile informații despre ce a fost furat.

Pitt ar fi cumpărat proprietatea pentru 5,5 milioane de dolari în aprilie 2023, potrivit Traded, un site web imobiliar comercial.

Vedeta fusese în afara țării în iunie, într-un turneu promoțional global pentru noul său film, „F1”.

