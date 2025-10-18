De bună voie, dar silit de scandalurile în care a fost implicat, prinţul Andrew a renunţat la titlurile regale, inclusiv la cel de Duce de York. Decizia a fost luată după mai multe discuţii cu Regele Charles. Fratele mai mic al Majestăţii Sale a fost implicat în mai multe controverse, iar numele său apare inclusiv în celebrul scandal sexual Epstein.

"În discuțiile cu Regele și cu familia apropiată și extinsă, am ajuns la concluzia că acuzațiile continue la adresa mea distrag atenția de la munca Majestății Sale și a Familiei Regale. Cu acordul Majestății Sale, considerăm că trebuie să fac acum un pas mai departe. Prin urmare, nu voi mai folosi titlul meu sau onorurile care mi-au fost conferite" se arată într-un mesaj publicat pe site-ul Casei Regale.

Anunţul vine înainte ca memoriile postume ale Virginiei Giuffre, unul dintre acuzatorii lui Jeffrey Epstein, să fie publicate. Avocata susţine că Andrew a agresat-o sexual încă de pe vremea când era minoră.

"Ştie exact ce a făcut și sper să mărturisească totul", a declarat Virginia Giuffre.

În plus, recenta asociere a prinţului britanic cu un oficial chinez acuzat de spionaj ar fi fost picătura care a umplut paharul în Casa Regală.

"Cred că au existat niște cuvinte foarte directe, evident, între el şi Charles. Şi cred că William, foarte mult în fundal, a pus presiune pe Andrew să facă ceea ce majoritatea dintre noi am considera a fi lucrul decent", susţine Jennie Bond, specialist în monarhie.

"Ceea ce au făcut a fost să traseze o linie între Prințul Andrew și restul familiei regale. Dacă vor exista acuzații sau vor ieși la iveală alte informații, totul va fi asupra Prințului Andrew. Au rupt legătura dintre Prințul Andrew și monarhie ca instituție", spune şi Craig Prescott, expert în monarhie, Universitatea Royal Holloway.

"Aceasta a fost o modalitate foarte rapidă prin care Palatul a putut răspunde și mai mult decât o simplă acțiune. Asta e, știți, cam tot ce s-a putut face în această viteză. Andrew este mereu acolo, fiul regretatei Regine, nu se poate schimba asta. Așa că au făcut tot ce s-a putut", a precizat George Gross, expert în monarhie - King's College London.

Andrew a renunţat la titlurile de Cavaler dar va rămâne prinț, drept pe care l-a dobândit încă de la naștere. Fosta soție, Sarah Ferguson, nu va mai folosi nici ea titlul de Ducesă de York. Fetele lor, Beatrice și Eugenie vor rămâne prințese.

