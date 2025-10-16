O femeie a fost ţinută într-o cameră, sechestrată de proprii părinţi, timă de 30 de ani. Vecinii spun că au văzut-o ultima dată în anul 1997, când avea numai 15 ani. Povestea familiei era că Mirella a dispărut atunci când era adolescentă.

De fapt, tot timul acesta, femeia se afla în apartament, izolată complet de lumea exterioară. A fost dusă de urgenţă la spital cu probleme grave de sănătate.

