Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Caz şocant în Polonia. O femeie dată dispărută în 1997 a fost găsită în propria casă

Caz şocant în Polonia.

de Redactia Observator

la 16.10.2025 , 08:53

O femeie a fost ţinută într-o cameră, sechestrată de proprii părinţi, timă de 30 de ani. Vecinii spun că au văzut-o ultima dată în anul 1997, când avea numai 15 ani. Povestea familiei era că Mirella a dispărut atunci când era adolescentă.

De fapt, tot timul acesta, femeia se afla în apartament, izolată complet de lumea exterioară. A fost dusă de urgenţă la spital cu probleme grave de sănătate.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

polonia politie spital
Înapoi la Homepage
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum să lipsesc”
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: &#8220;N-am cum să lipsesc&#8221;
Motivul schimbării veșmintelor Sfintei Parascheva de 5 ori pe an. Ce se întâmplă apoi cu straiele
Motivul schimbării veșmintelor Sfintei Parascheva de 5 ori pe an. Ce se întâmplă apoi cu straiele
Imagini inedite cu nepoatele lui Gigi Becali. Cum au apărut Teodora și soțul, Mihai Mincu, într-un parc din București
Imagini inedite cu nepoatele lui Gigi Becali. Cum au apărut Teodora și soțul, Mihai Mincu, într-un parc din București
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
Comentarii


Întrebarea zilei
Preferaţi să plătiţi cash la livrarea coletelor?
Observator » Ştiri externe » Caz şocant în Polonia. O femeie dată dispărută în 1997 a fost găsită în propria casă