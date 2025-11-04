O imagine bizară a apărut pe conturile de social media din Ucraina. Soldaţii ucraineni au capturat o cămilă pe frontul din Harkov.

- Ce caută o cămilă pe front? Ucrainenii au capturat animalul pe frontul din Harkov: ce spune Armata Rusă - Captură TikTok

Animalul a fost luat de la o unitate rusească care şi-a părăsit poziţiile pe frontul din Harkov şi va fi transportat la o grădină zoologică. Potrivit Le Parisien, cămila este originară din Asia Centrală şi este un animal capabil să transporte încărcături extrem de grele, indiferent de condiţiile meteo. Cel mai probabil, ruşii foloseau animalul pentru a transporta echipament greu.

Rusia recunoaşte că foloseşte animale pentru transportul echipamentelor

Rusia nu face un mare un mare caz din acest incident. Ba mai mult, Kremlinul recunoaşte că foloseşte animale pentru transportul echipamentelor pe front. Ucrainenii au mai relatat de-a lungul războiului că au descoperit măgari sau cai în tranşeele ruseşti, dar cămila reprezintă o premieră. "Dacă anumite metode, cum ar fi utilizarea măgarilor și a cailor, sunt folosite pentru a transporta muniții și alte provizii către linia frontului, este normal", a declarat Viktor Sobolev, deputat al Dumei și membru al Comitetului de Apărare, în februarie anul trecut.

Transportul sau transferul de echipament militar pe linia frontului este o chestiune problematică pentru ambele armate aflate în conflict. The Moscow Times susţine deschis că Rusia a pierdut o cantitate uriaşă de echipament militar de la începutul războiului. "Rusia a pierdut peste 15.000 de echipamente militare, inclusiv peste 3.700 de tancuri şi aproximativ 8.000 de vehicule blindate", au scris jurnaliştii ruşi.

