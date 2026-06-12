Ce conţine acordul SUA-Iran care ar putea fi semnat la Geneva în weekend. Mai trebuie să accepte ayatollahul

SUA şi Iranul ar fi ajuns la un acord preliminar, iar semnarea lui ar putea avea loc la Geneva, cu participarea vicepreşedintelui american J.D. Vance, dezvăluie Axios. Patru avioane C-17 ale Forţelor Aeriene Americane au plecat spre Europa.

Patru avioane de transport C-17 ale forțelor aeriene americane au decolat joi spre Europa, având la bord echipament pentru o posibilă deplasare a vicepreședintelui JD Vance la Geneva în vederea semnării unui acord preliminar între SUA și Iran, dezvăluie siteul Axios, care citează surse la curent cu pregătirile. Zborurile militare au legătură cu o posibilă ceremonie de semnare ce ar putea avea loc în zilele următoare la Geneva dacă eforturile actuale de finalizare a acordului vor avea succes.

Memorandumul dintre SUA şi Iran, despre care preşedintele Trump susţine că va fi semnat în curând, prevede redeschiderea imediată a Strâmtorii Ormuz, fără taxe de trecere, relaxarea sancţiunilor pentru Iran, în funcţie de respectarea angajamentelor, inclusiv derogări temporare care să permită exporturile de petrol, potrivit sursei citate.

Potrivit acordului preliminar, în termen de 30 de zile, ar trebui reluate volumele de transport maritim la nivelurile anterioare războiului. Blocada americană ar urma să fie şi ea ridicată. Totodată, memorandumul ar prelungi cu 60 de zile armistițiul actual, deschizând în același timp negocierile pentru un acord mai amplu care să acopere programul nuclear al Iranului.

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Concret, potrivit memorandului, Iranul ar urma să îşi asume câteva angajamente privind programul său nuclear, precum să nu obţină niciodată o armă nucleară şi să rezolve disputa privind uraniul îmbogăţit pe care îl deţine. O variantă luată în calcul ar fi ca Iranul să îşi dilueze uraniul puternic îmbogăţit chiar pe teritoriul său, dar sub supravegherea inspectorilor ONU. Asta înseamnă reducerea nivelului de îmbogăţire, astfel încât materialul să nu mai poată fi folosit uşor pentru o armă nucleară.

Totuşi, aceste măsuri nu s-ar aplica imediat. Orice decizie concretă legată de programul nuclear al Teheranului ar face obiectul unui acord separat și mai detaliat, scrie Axios.

În altă ordine de idei nu este clar dacă textul include vreo explicație detaliată despre ce se va întâmpla cu miliardele de dolari ale Teheranului înghețate în străinătate.

Trump a declarat ieri că Washingtonul și Teheranul au ajuns la o "înțelegere excelentă" și ar putea semna un acord în acest weekend. Anunţul lui Trump că acordul fusese finalizat l-a luat prin surprindere pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, potrivit Axios.

În ultimele zile, potrivit unei surse americane citate de site, Netanyahu nu ar fi fost ţinut la curent de Casa Albă şi a sunat aliaţi apropiaţi de administraţia Trump pentru a încerca să obţină informaţii.

Potrivit Axios, la acest acord s-a ajuns miercuri noaptea, în urma discuțiilor dintre mediatorul qatarez Ali Al-Thawadi și ministrul de externe iranian Abbas Araghchi, în negocieri fiind implicați și trimisul lui Trump, Steve Witkoff, și Jared Kushner, ginerele președintelui american.

Până joi seară, acordul era aprobat de partea iraniană la niveluri înalte, dar cel mai probabil nu de liderul suprem Mojtaba Khamenei, a subliniat Axios, citând surse.

Amintim că Trump a spus de aproape 40 de ori, în ultimele două luni, că un acord este aproape, însă negocierile au eşuat.

Dacă va fi semnat, acordul ar urma să se numească "Acordul de la Islamabad", pentru a reflecta eforturile de mediere depuse de Qatar și Pakistan.