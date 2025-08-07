Cancerul rar care a ucis-o la 33 de ani pe Kelley Mack. Actrița credea că e doar o durere de spate

Actrița Kelley Mack, cunoscută pentru rolurile sale din The Walking Dead și Chicago Med, a murit la vârsta de 33 de ani, după o luptă de șapte luni cu o formă agresivă de cancer.

Ce este gliomul, cancerul rar care a ucis-o pe Kelley Mack. Actrița credea că e o accidentare la spate - Getty Images

În ianuarie, tânăra vedetă a dezvăluit că a fost diagnosticată cu gliom difuz de linie mediană, o tumoră cu creștere rapidă care atacă sistemul nervos central. Diagnosticul a venit la doar câteva luni după ce a început să simtă dureri pe care le credea cauzate de o simplă accidentare la spate, scrie presa americană. Kelley Mack a murit sâmbătă în orașul natal, Cincinnati, alături de mama și mătușa sa, a transmis sora ei într-o postare pe Instagram, marți.

Ce este gliomul

Gliomul este un tip de tumoră care se formează în creier sau măduva spinării, atunci când celulele gliale, care în mod normal sprijină și protejează neuronii, încep să crească necontrolat, potrivit Clinicii Cleveland.

Articolul continuă după reclamă

Există diferite tipuri de gliom, clasificate în funcție de tipul specific de celule gliale din care provin. Mack a avut un astrocitom, o tumoră care se dezvoltă din astrocite, celule gliale în formă de stea din creier și măduva spinării, conform unui blog de pe platforma de sănătate CaringBridge, care a urmărit evoluția bolii sale.

Gliomul este adesea canceros, dar nu întotdeauna. Ele pot pune viața în pericol, mai ales atunci când tumorile cresc în apropierea zonelor critice ale creierului, ceea ce face tratamentul mai dificil și poate afecta funcțiile neurologice.

Cauzele gliomului

Medicii nu sunt încă siguri, dar cred că boala începe atunci când celulele din creier sau măduva spinării suferă modificări genetice în ADN, care le determină să se multiplice necontrolat. Aceste mutații genetice pot fi moștenite de la părinți, dar pot apărea și spontan, în orice moment al vieții.

Simptomele variază mult în funcție de mărimea și localizarea tumorii, potrivit Clinicii Mayo. Există însă câteva semne comune: dureri de cap, în special cele mai intense dimineața, greață și vărsături, confuzie sau dificultăți de concentrare, pierderi de memorie, schimbări de personalitate sau iritabilitate, probleme de vedere precum vedere încețoșată, dublă sau pierderea vederii periferice, dificultăți de vorbire, convulsii, mai ales la persoane fără antecedente, probleme de echilibru, amețeli sau dificultăți la mers, slăbiciune musculară sau paralizie.

Pentru Mack, primele simptome au apărut în octombrie 2024, când a început să simtă o durere persistentă în zona lombară. Crezând că este o hernie de disc, a ignorat-o, până când a început să resimtă o "mâncărime neuropatică" în piciorul drept, o senzație ciudată legată de nervi, fără legătură cu o afecțiune a pielii.

"Apoi au început durerile ascuțite în picioare și spate, ceea ce a făcut să fiu nevoită să dorm într-un fotoliu timp de o lună, pentru că întinsă pe spate era prea dureros", a scris ea într-o postare pe Instagram pe 3 ianuarie.

În noaptea dinaintea Zilei Recunoştinţei, un RMN de urgență a arătat o masă în măduva spinării. O biopsie a confirmat ulterior că este un gliom.

Cum se tratează

Tratamentul depinde de mărimea tumorii, localizare și cât de rapid crește, potrivit Johns Hopkins Medicine. De obicei, se face mai întâi o biopsie pentru a preleva o mică mostră de țesut pentru analiză, înainte de a începe tratamentul.

În general, urmează o intervenție chirurgicală pentru a îndepărta cât mai mult din tumoră fără a afecta țesuturile sănătoase din jur. Radioterapia și chimioterapia vin de obicei după operație. În unele cazuri, când tumora se află în zone prea riscante pentru chirurgie, aceste tratamente sunt aplicate primele.

După RMN, Mack a suferit o biopsie pe măduva spinării, care i-a cauzat pierderea mobilității în piciorul drept și aproape completă în piciorul stâng, fiind nevoită să folosească cadru de mers și scaun cu rotile.

"A fost o perioadă extrem de emoționantă și dificilă, care mi-a testat cu adevărat puterea mentală, credința și forța fizică", a scris ea pe rețelele sociale. După operație, Mack a făcut tratamente cu radioterapie în Cincinnati și a împărtășit în mod regulat actualizări despre progresul său online. În martie, a postat un video în care urcă scările, numindu-l un mare succes pentru mine.

Cine este expus riscului de gliom

Deși cauza exactă rămâne necunoscută, cercetătorii au identificat anumite categorii cu risc mai ridicat. Aceste tumori pot apărea la orice vârstă, dar sunt mai frecvente la adulții cu vârste între 45 și 65 de ani.

Persoanele expuse la doze mari de radiații ionizante, cum ar fi în cadrul unor tratamente pentru cancer, pot avea un risc crescut. Deși rare, astfel de tumori pot apărea și în familie. Totuși, este nevoie de mai multe cercetări pentru a înțelege cum se transmite riscul ereditar. În prezent, nu există metode cunoscute de prevenire a gliomului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Unde preferaţi să vedeţi filmele? Acasă La cinema

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰