Cel puţin 76 de persoane au murit, printre care 17 copii, într-un cumplit accident în Afganistan

Cel puţin 76 de persoane au murit, printre care 17 copii, într-un cumplit accident petrecut marţi seara, în provincia Herat, Afganistan, între un autobuz de pasageri, un camion și o motocicletă.

Imediat după impactul devastator autobuzul a luat foc. O carcasă arsă a fost tot ce a mai rămas din el. „76 de cetățeni ai țării și-au pierdut viața în incident, iar alți trei au fost grav răniți. Toți pasagerii erau migranți care urcaseră în vehicul în Islam Qala”, un oraș situat lângă granița cu Iranul, a declarat Mohammad Yousuf Saeedi, purtător de cuvânt al guvernului provincial din Herat.

Incendiu, după accident

Poliția din districtul Guzara, de lângă orașul Herat, a spus că TIR-ul transporta combustibil, ceea ce a provocat incendiul catastrofal.

Purtătorul de cuvânt al guvernului provincial, Ahmadullah Muttaqi, a confirmat că autobuzul transporta refugiați întorși din Iran după ce fuseseră deportați. Toți cei aflați la bordul autobuzului au murit, precum și două persoane din celelalte vehicule, a spus el.

Un comunicat al armatei a precizat că trupurile celor decedați au fost duse la un spital militar.

Multe dintre cadavre erau „neidentificabile”, a declarat Mohammad Janan Moqadas, medic-șef al Spitalului Corpului 207 Al-Farooq.

Poliția din Herat a spus că accidentul s-a produs din cauza „vitezei excesive și neglijenței șoferului de autobuz”, a raportat AFP.

