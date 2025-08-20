Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Cel puţin 76 de persoane au murit, printre care 17 copii, într-un cumplit accident în Afganistan

Cel puţin 76 de persoane au murit, printre care 17 copii, într-un cumplit accident petrecut marţi seara, în provincia Herat, Afganistan, între un autobuz de pasageri, un camion și o motocicletă.

de Redactia Observator

la 20.08.2025 , 12:58
Cel puţin 76 de persoane au murit, printre care 17 copii, într-un cumplit accident în Afganistan Accident Afganistan - Profimedia Galerie (5)

Imediat după impactul devastator autobuzul a luat foc. O carcasă arsă a fost tot ce a mai rămas din el. „76 de cetățeni ai țării și-au pierdut viața în incident, iar alți trei au fost grav răniți. Toți pasagerii erau migranți care urcaseră în vehicul în Islam Qala”, un oraș situat lângă granița cu Iranul, a declarat Mohammad Yousuf Saeedi, purtător de cuvânt al guvernului provincial din Herat.

Incendiu, după accident

Poliția din districtul Guzara, de lângă orașul Herat, a spus că TIR-ul transporta combustibil, ceea ce a provocat incendiul catastrofal.

Articolul continuă după reclamă

Purtătorul de cuvânt al guvernului provincial, Ahmadullah Muttaqi, a confirmat că autobuzul transporta refugiați întorși din Iran după ce fuseseră deportați. Toți cei aflați la bordul autobuzului au murit, precum și două persoane din celelalte vehicule, a spus el.

Un comunicat al armatei a precizat că trupurile celor decedați au fost duse la un spital militar.

Multe dintre cadavre erau „neidentificabile”, a declarat Mohammad Janan Moqadas, medic-șef al Spitalului Corpului 207 Al-Farooq.

Poliția din Herat a spus că accidentul s-a produs din cauza „vitezei excesive și neglijenței șoferului de autobuz”, a raportat AFP.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident autobuz afganistan
Înapoi la Homepage
Câţi bani încasează Nadia Comăneci din partea statului român. Suma care îi intră în conturi lunar “Zeiţei de la Montreal”
Câţi bani încasează Nadia Comăneci din partea statului român. Suma care îi intră în conturi lunar &#8220;Zeiţei de la Montreal&#8221;
Ella și Teo au petrecut noaptea împreună la Insula Iubirii și au uitat de camerele de filmat! Ce s-a întâmplat
Ella și Teo au petrecut noaptea împreună la Insula Iubirii și au uitat de camerele de filmat! Ce s-a întâmplat
Motivul sinuciderii de pe Autostrada A1. Ce au găsit autoritățile la casa minorei și cum a ieșit testul de sarcină
Motivul sinuciderii de pe Autostrada A1. Ce au găsit autoritățile la casa minorei și cum a ieșit testul de sarcină
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi încercat să vă reglaţi somnul prin alimentaţie?
Observator » Ştiri externe » Cel puţin 76 de persoane au murit, printre care 17 copii, într-un cumplit accident în Afganistan