Volodimir Zelenski și aliații europeni speră ca principalul rezultat al întâlnirii din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin să fie un armistițiu imediat și de durată în Ucraina. Cancelarul Friedrich Merz a spus că există speranța că ar putea exista pace în Ucraina, în timp ce președintele Ucrainei a descris discuțiile ca fiind "foarte pozitive". SUA sunt pregătite să sprijine Ucraina, a mai spus Zelenski, după convorbirea cu preşedintele SUA. Trump ar fi promis îl va contacta pe Zelenski după întâlnirea cu Putin.

- Cele cinci condiţii transmise de liderii europeni lui Trump, înainte de summitul cu Putin - Profimedia

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, au susținut o conferință de presă comună, la finalul summitului virtual organizat între liderii europeni și Donald Trump, înaintea întâlnirii președintelui american cu Vladimir Putin, de săptămâna aceasta.

Cele 5 puncte discutate de europeni cu Trump înaintea întâlnirii cu Putin

Friedrich Merz a dezvăluit ce i-au transmis liderii europeni lui Donald Trump. "Am precizat clar că Ucraina ar trebui să fie la masa negocierilor dacă va avea loc o următoare întâlnire după aceasta. Dorim o succesiune corectă. Aceasta înseamnă mai întâi un armistițiu și ar trebui să fie chiar de la început. Un element important ar putea fi un acord-cadru, care va veni mai târziu. În al treilea rând, Ucraina este pregătită să discute probleme teritoriale, dar punctul de plecare va fi linia de contact. Recunoașterea legală a teritoriilor ocupate nu este în discuție", a declarat Merz. Garanțiile de securitate fiabile pentru Ucraina au fost, de asemenea, numite o condiție importantă. Potrivit acestuia, liderii au convenit ca imediat după întâlnirea cu liderul de la Kremlin, Trump să-l informeze mai întâi pe Volodimir Zelenski.

La rândul său, Zelenski a descris discuțiile ca fiind foarte pozitive şi că a primit asigurări din partea lui Donald Trump că va fi contactat imediat după întâlnirea cu Vladimir Putin. "Starea noastră de spirit actuală este una de unitate, iar acest lucru a fost foarte pozitiv, întrucât toți partenerii au vorbit cu o singură voce, au exprimat o singură dorință, aceleași principii și aceeași viziune, iar acesta este un pas important înainte. Ceea ce privește Ucraina trebuie discutat cu Ucraina", a declarat președintele ucrainean.

Trump vrea să obţină de la Putin în Alaska o încetare a focului în Ucraina

În acest timp, Axios relatează că Donald Trump le-a spus liderilor europeni și lui Zelenski că obiectivele sale pentru summitul de vineri cu Vladimir Putin sunt obținerea unui armistițiu și să afle dacă este posibilă încheierea unui acord de pace complet. Potrivit CBS News, SUA lucrează la stabilirea unei locații pentru o întâlnire între Trump, Putin și Zelenski, care ar putea avea loc chiar la sfârșitul săptămânii viitoare.

Dorinţa SUA este de a "obţine o încetare a focului" în Ucraina, a declarat miercuri preşedintele francez Emmanuel Macron: "Este foarte important ca în timpul acestei întâlniri, Statele Unite să poată obţine o încetare a focului. Şi noi susţinem această iniţiativă". Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat pe X că "mingea este acum în terenul lui Putin. Suntem uniți în încercarea de a pune capăt acestui război teribil împotriva Ucrainei și să obținem o pace dreaptă și durabilă".

UE ia în considerare relaxarea sancțiunilor împotriva Rusiei în cazul unui armistițiu, susţine Sky News, citînd surse.

Cele cinci cerințe ale Ucrainei înainte de întâlnirea Trump-Putin

Potrivit Politico, Ucraina a prezentat cinci condiții cheie pentru un acord de pace cu Rusia, printre care încetarea de durată a focului înainte de orice concesii teritoriale și despăgubiri între 500 de miliarde și 1 trilion de dolari pentru pagubele de război. Kievul cere, de asemenea, aderarea la UE și NATO, returnarea prizonierilor și a copiilor ucraineni, precum și menținerea sancțiunilor împotriva Rusiei.

