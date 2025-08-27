China refuză discuțiile cu SUA şi Rusia despre reducerea arsenalelor nucleare

China a refuzat miercuri invitația președintelui american Donald Trump de a participa la discuții trilaterale cu SUA și Rusia privind reducerea arsenalelor nucleare şi a solicitat ca Washingtonul și Moscova să facă primul pas. Decizia Beijingului subliniază diferențele majore dintre cele trei puteri nucleare și poziția sa precaută în materie de securitate internațională.

Xi Jinping şi Vladimir Putin, la recepția după parada militară din Piața Roșie, 9 mai 2025 - Profimedia

SUA și Rusia dețin aproape 90% din armele nucleare la nivel mondial, poziționându-se mult peste China, care ocupă locul trei în topul global, relatează Agerpres, citând AFP.

China respinge orice discuţie cu SUA şi Rusia privind dezarmarea nucleară

"Cred că denuclearizarea este un obiectiv foarte ambițios, dar cred că Rusia este gata să o facă și cred că și China", a declarat Donald Trump, luni, pentru presă. Președintele american a subliniat că "nu putem lăsa armele nucleare să prolifereze, trebuie să le oprim puterea lor este prea mare".

Articolul continuă după reclamă

Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului chinez al Afacerilor Externe, a reacționat miercuri: "Țările cu cele mai mari arsenale nucleare trebuie să își asume responsabilitățile speciale și principale în materie de dezarmare nucleară. Aceste puteri trebuie să treacă la o reducere substanțială și semnificativă a arsenalelor lor pentru a crea condițiile necesare unei dezarmări nucleare complete și definitive".

El a precizat că "forțele nucleare ale Chinei și ale SUA nu sunt pur și simplu de aceeași dimensiune și că a cere Chinei să se alăture unor astfel de negocieri trilaterale nu este nici rezonabil, nici realist".

Topul ţărilor cu cele mai multe arme nucleare

Potrivit estimărilor Institutului Internațional de Cercetări privind Pacea de la Stockholm (SIPRI, ianuarie 2025), SUA dețin 3.700 de arme nucleare, iar Rusia 4.309. China ar avea 600, cu aproximativ 100 mai multe decât în 2024. Urmează Franța, cu 290, și Regatul Unit, cu 225.

Beijingul a reafirmat miercuri că arsenalul său servește exclusiv pentru "autoapărare" și menține forțele nucleare "la nivelul minim cerut pentru securitatea sa națională". China aplică politica de "non-utilizare primul", dar se angajează să răspundă în cazul unui atac nuclear.

