Cum va arăta noul TikTok american, cu Larry Ellison, Rupert Murdoch și Michael Dell printre investitori

Donald Trump a semnat un ordin executiv care permite finalizarea tranzacției prin care TikTok își vinde activele din SUA unui consorțiu de investitori americani. Este vorba de Oracle și cofondatorul său, Larry Ellison, care va furniza serverele și va supraveghea operațiunile TikTok din SUA, magnatul media Rupert Murdoch și CEO-ul Dell Computers, Michael Dell. Aceştia ar urma să deţină 80% din acţiuni, iar ByteDance, compania-mamă chineză, doar 20% iar SUA vor gestiona algoritmul în baza unei licenţe. Acordul nu este încă încheiat și necesită aprobări din partea autorităților din SUA și China.

Președintele Donald Trump a semnat joi un decret de aprobare a unui plan de trecere a aplicației TikTok sub controlul unor investitori americani, pentru ca platforma să poată funcționa în continuare în Statele Unite. Ordinul nu dă prea multe detalii privind structura viitorului acționariat american, dar precizează că ByteDance, compania chineză deținătoarea TikTok, trebuie să încheie tranzacția în termen de 120 de zile.

Noul TikTok american

Americanii ar urma să controleze algoritmul aplicației, să dețină majoritatea în consiliul de administrație și să gestioneze securitatea datelor. Wall Street Journal a dezvăluit pe 17 septembrie că algoritmul TikTok nu va fi transferat integral, ci va fi licențiat de la ByteDance și recreat de ingineri americani, sub supravegherea Oracle, care va gestiona și datele utilizatorilor pe servere din Texas. Noua aplicație destinată publicului american este deja construită și va funcționa separat de versiunea globală.

Vicepreședintele JD Vance a declarat presei în Biroul Oval, alături de Trump, că societatea mixtă care va opera TikTok în SUA va avea o valoare de circa 14 miliarde de dolari. La ceremonia de semnare a decretului, președintele a declarat că "avem investitori americani care preiau, operează, foarte sofisticat" și că vor fi patru sau cinci "investitori absolut de clasă mondială".

Cine sunt investitorii din spatele aplicației: Larry Ellison, Rupert Murdoch și Michael Dell

Dintre aceștia, Trump a menționat Oracle, despre care crede că "va juca un rol foarte mare în privința securității, siguranței și a orice altceva". "Avem controale foarte bune", a adăugat el. În afară de Larry Ellison, co-fondator al Oracle, președintele i-a mai nominalizat cu această ocazie pe magnatul media Rupert Murdoch, care a fondat News Corp., și pe Michael Dell, cel care a pus bazele companiei Dell Technologies.

Decretul se intitulează "Salvarea TikTok în paralel cu protecția securității naționale" arată că acordul prevăzut respectă legea, iar ByteDance poate deține maximum 20% din viitoarea societate mixtă. Planul va permite noii entități să controleze algoritmii aplicației și deciziile de moderare a conținutului, aflate în centrul dezbaterii privind securitatea națională a SUA.

Săptămâna trecută, Trump a afirmat că omologul său chinez Xi Jinping susține acordul, în urma unei convorbiri telefonice. Președintele american prelungise deja luna aceasta, printr-un alt decret, termenul până la care operațiunile TikTok în Statele Unite trebuiau scoase de sub controlul proprietarului chinez; noua dată-limită este 16 decembrie.

