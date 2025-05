Chris Brown, eliberat pe cauțiune de un tribunal britanic după ce a fost acuzat de vătămare corporală gravă

Cântărețul american Chris Brown, pus sub acuzare pentru o agresiune gravă comisă în Regatul Unit, a fost eliberat pe cauțiune de un tribunal din Londra, miercuri, printr-o decizie ce deschide calea pentru turneul său mondial care va începe luna viitoare, informează Reuters, citată de Agerpres.

Chris Brown a fost acuzat de vătămare corporală gravă în ceea ce procurorii au spus că a fost 'un atac neprovocat' asupra producătorului muzical Abraham Diaw, comis cu o sticlă de tequila într-un club de noapte din Londra în 2023.

Chris Brown a fost arestat într-un hotel din Manchester

Cântărețul american, în vârstă de 36 de ani, nu a fost deocamdată întrebat despre felul în care dorește să pledeze la acuzația formulată pe numele său. El nu a fost prezent la Tribunalul Coroanei din Southwark atunci când judecătorul Tony Baumbartner i-a acordat cauțiunea.

Starul R&B, câștigător al două premii Grammy și cunoscut pentru piese de mare succes precum 'Loyal', 'Run It' și 'Under the Influence', urmează să înceapă turneul său mondial 'Breezy Bowl XX' cu un concert programat pe 8 iunie în Țările de Jos.

Chris Brown a fost arestat într-un hotel din Manchester, un oraș din nordul Angliei, săptămâna trecută, după ce revenise în Regatul Unit pentru prima dată după incidentul petrecut în urmă cu doi ani.

Inițial, cererea sa de eliberare pe cauțiune a fost respinsă vinerea trecută, însă aceasta i-a fost în cele din urmă aprobată miercuri cu condiția de a plăti 4 milioane de lire sterline (5,4 milioane de dolari) și încă 1 milion de lire sterline peste șapte zile.

De asemenea, Chris Brown a fost obligat să își predea pașaportul, care va fi reținut de autoritățile britanice, cu excepția situațiilor în care artistul va trebui să călătorească în străinătate pentru a susține concerte în cadrul turneului său mondial.

