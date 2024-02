Războiul spionilor: CIA a construit 12 baze secrete în Ucraina de-a lungul graniței cu Rusia. Îi antrenează pe ucraineni de peste 10 ani

De mai bine de un deceniu, Statele Unite colaborează în secret cu Ucraina pentru a furniza şi colecta informaţii despre Rusia, dezvăluie The New York Times . Americanii au construit în ultimii opt ani de-a lungul graniței cu Rusia o rețea de baze de spionaj şi au livrat ucrainenilor informații despre țintele care urmau a fi atacate cu rachete sau despre mișcările trupelor rusești. Deşi se ştia că de la începutul războiului spionajul american lucrează strâns cu cel ucrainean , articolul NYT punctează că acest schimb este "esențial pentru ambele țări în contracararea Rusiei". Scopul dezvăluirilor recente pare a fi acela de a strânge sprijin pentru ca senatul american să voteze ajutorului financiar destinat Kievului.

Detaliile despre această colaborare de spionaj dintre Ucraina şi SUA au reprezentat un secret bine păzit timp de un deceniu, dezvăluie prestigioasa publicaţie americană The New York Times (NYT). Parteneriatul dintre Washington și Kiev în sfera informaţiilor a devenit un element cheie al capacității Ucrainei de a se apăra.

CIA și alte agenții americane furnizează informații pentru lovituri cu rachete, urmăresc mișcările trupelor ruseşti și ajută la sprijinirea rețelelor de spionaj. Cu toate astea, parteneriatul nu a început în timpul războiului iar Ucraina nu este singurul beneficiar, atrage atenţia sursa citată.

Colaborarea a prins rădăcini în urmă cu un deceniu şi s-a închegat sub trei președinți americani foarte diferiți, împinși de indivizi cheie care și-au asumat adesea riscuri îndrăznețe, scrie The New York Times. Ucraina, ale cărei agenții de informații au fost multă vreme considerate ca fiind complet compromise de Rusia, a ajuns în prezent unul dintre cei mai importanți parteneri de informații ai Washingtonului împotriva Kremlinului.

CIA a construit 12 baze şi posturi de spionaj în Ucraina de-a lungul graniței cu Rusia

CIA a construit în ultimii opt ani o reţea secretă de 12 baze şi posturi de spionaj de-a lungul graniței cu Rusia. Înainte de război, ucrainenii le-au arătat americanilor ce pot prin obţinerea de interceptări care au ajutat SUA să dovedească implicarea Rusiei în doborârea avionului Malaysia Airlines în 2014. De asemenea, ucrainenii i-au ajutat pe americani să-i vâneze pe agenții ruși care s-au implicat în alegerile prezidențiale din SUA din 2016.

În 2016, CIA a început chiar să antreneze un comando ucrainean de elită, cunoscut sub numele de Unitatea 2245, care a capturat drone și echipamente de comunicații rusești. Cu ajutorul acestora, tehnicienii CIA au putut aplica metode de inginerie inversă și sparge sistemele de criptare ale Moscovei. Kirilo Budanov, generalul care conduce acum serviciile de informații militare ale Ucrainei, era un ofițer în Unitatea 2245.

CIA a ajutat, de asemenea, şi la antrenarea unei noi generații de spioni ucraineni care operează nu doar în interiorul Rusiei, ci în toată Europa, în Cuba și în alte locuri unde rușii au o prezență masivă.

Relația de colaborare este atât de puternică încât ofițerii CIA au rămas într-o bază din vestul Ucrainei chiar şi atunci când administrația Biden a evacuat tot personalul american în săptămânile de dinainte ca Rusia să invadeze Ucraina în februarie 2022. În timpul invaziei, agenţii CIA au transmis informații critice, inclusiv ce ţinte plănuia Rusia să lovească și cu ce sisteme de arme. "Fără ei, nu era nicio modalitate de a rezista rușilor sau de a-i învinge", a spus Ivan Bakanov, care era atunci șeful agenției interne de informații a Ucrainei, SBU.

The New York Times a obţinut peste 200 de interviuri cu actuali și foști oficiali din Ucraina, Statele Unite și Europa care au povestit sub protecţia anonimatului cum a ajuns Ucraina un centru de colectare de informații care a interceptat mai multe comunicații rusești decât echipa CIA stabilită iniţial în Kiev.

Acum, aceste rețele de informații sunt mai importante ca niciodată. Rusia se află în ofensivă, iar Ucraina este tot mai dependentă de acte de sabotaj și lovituri cu rachete cu rază lungă de acțiune care necesită spioni mult în spatele liniilor inamice. Aceştia sunt din ce în ce mai expuși riscului.

Dacă republicanii din Congres nu aprobă finanțarea militară a Kievului, CIA ar putea fi nevoită să-şi reducă prezenţa. Pentru a-i calma pe liderii ucraineni, William J. Burns, directorul CIA, a făcut joia trecută o vizită secretă în Ucraina, a zecea sa vizită de la începutul războiului.

Un parteneriat secret de un deceniu între CIA și Ucraina

Obsedat să nu "piardă" Ucraina în fața Occidentului, Vladimir Putin a controlat sistematic politica internă a Ucrainei, alegând liderii despre care credea că vor menține ţara pe orbita Rusiei, dar de fiecare dată planurile sale nu au mers, determinând proteste în stradă. Putin dă vina de mult vreme pe agențiile de informații occidentale pentru manipularea Kievului și pentru că au cultivat un sentiment anti-rusesc în Ucraina.

Potrivit unui înalt oficial european, Putin se gândea să lanseze o invazie la scară largă de la sfârșitul anului 2021, când s-a întâlnit cu șeful unuia dintre principalele servicii de spionaj ale Rusiei. Acesta i-a spus că CIA, împreună MI6, serviciul de spionaj extern al Marii Britanii, controlau Ucraina și au transformat-o într-o trambulină pentru operațiunile împotriva Moscovei.

Însă potrivit NYT, Putin și consilierii săi au interpretat greșit o dinamică critică. The New York Times pretinde că atunci CIA nu era implicată pe deplin în Ucraina. Se temea că nu putea avea încredere în oficialii ucraineni și se îngrijora că ar provoca Kremlinul.

Potrivit NYT, un cerc restrâns de oficiali din serviciile secrete ucrainene "a curtat" asiduu CIA și, treptat, a devenit vital pentru americani. În 2015, generalul Valeri Kondratiuk, pe atunci șeful serviciilor de informații militare din Ucraina, a ajuns la o întâlnire cu șeful adjunct al biroului CIA din Ucraina și a predat un teanc de dosare extrem de secrete, despre Flota de Nord a Marinei Ruse, inclusiv informații detaliate despre cele mai recente proiecte de submarine nucleare rusești. Ulterior, echipe de agenţi CIA plecau constant din biroul lui cu rucsaci plini de documente.

Pe măsură ce parteneriatul s-a adâncit după 2016, ucrainenii au devenit nerăbdători. Considerau nejustificată prudența Washingtonului și au început să organizeze asasinate și alte operațiuni letale, care au încălcat condițiile impuse de Casa Albă. Înfuriați, oficialii de la Washington au amenințat că vor întrerupe sprijinul, dar nu au făcut-o niciodată.

"Relațiile au devenit din ce în ce mai puternice doar pentru că ambele părți au văzut cât de valoroase sunt, iar Ambasada SUA la Kiev, baza noastră de acolo, operațiunea din Ucraina, a devenit cea mai bună sursă de informații despre Rusia", a spus un fost înalt oficial american.

Cum a început colaborarea dintre spionajul american şi ucrainean

Parteneriatul a început într-un an de criză pentru Ucraina, 2014, când președintele pro-rus Viktor Ianukovici a fost înlăturat, iar Rusia urma să anexeze Crimeea. Şeful Serviciului de Securitate al Ucrainei, Valentin Nalîvaicenko, a solicitat ajutorul CIA și MI6 pentru a reconstrui agenția de informații a țării pe 24 februarie 2014, cu exact opt ​​ani înainte ca Rusia să invadeze Ucraina. "Așa a început totul", a declarat Nalîvaicenko.

După ce și-a dat seama că agenția de informații a Ucrainei ar putea fi un atu pentru SUA, CIA a fost de acord să sprijine Ucraina, care a venit inițial sub formă de furnizare de comunicații și instruire. CIA susţine că nu dorea să încalce o linie roşie prin care să provoace Rusia şi a spus clar că nu va ajuta Kievul să efectueze operațiuni letale împotriva Moscovei. "Am făcut o distincție între operațiunile de colectare a informațiilor și explozii", a declarat un fost oficial american.

De atunci, aceste limite au fost abandonate după ce Rusia a invadat Ucraina. Administrația Biden a dat undă verde ca CIA să furnizeze informații critice cu privire la operațiuni letale ale Ucrainei împotriva Rusiei.

Potrivit CIA, rușii au plănuit să încercuiască orașul port strategic Odesa, dar asaltul a fost întârziat de o furtună iar rușii nu l-au mai cucerit niciodată. Pe 10 martie 2022, rușii intenționau să bombardeze șase orașe ucrainene, ba chiar introduseseră coordonatele pentru rachetele de croazieră care urmau să le lovească.

De asemenea, rușii au încercat să asasineze înalți oficiali ucraineni, inclusiv pe Zelenski. A existat cel puțin un caz, în care CIA a împărtășit informații cu agenția națională a Ucrainei care au contribuit la dejucarea unui complot împotriva președintelui, potrivit unui înalt oficial ucrainean. "Am apăsat pe trăgaci? Nu. Am ajutat la țintire? Absolut!", a spus un înalt oficial american despre rolul CIA în Ucraina.

Cum s-au războit ruşii şi ucrainenii în atentate

The New York Times relatează şi despre mai multe asasinate. În toamna lui 2016, o explozie misterioasă a avut loc în orașul Donek. A fost aruncat în aer lift în care se afla un comandant separatist rus de rang înalt pe nume Arsen Pavlov, cunoscu ca Motorola.

În februarie 2017, o echipă de agenți ucraineni a amplasat un lansator mobil de rachete într-o clădire din Donbas. Era chiar vizavi de biroul unui comandant al rebelilor pro-ruşi pe nume Mikhail Tolstykh, cunoscut ca Givi. Apoi, folosind un declanșator de la distanță, au tras cu lansatorul imediat ce Givi a intrat în biroul său şi l-au ucis, potrivit oficialilor americani și ucraineni.

În vara acelui an, rușii au folosit o mașină-capcană pentru a-l asasina pe șeful Unității 2245. Colonelul Maksim Shapoval era pe punctul de a se întâlni cu ofițeri CIA la Kiev când mașina lui a explodat.

