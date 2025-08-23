Tragedie în Statele Unite! Cel puţin cinci persoane au murit după ce un autocar plin cu turişti care venea de la Cascada Niagara şi mergea spre New York s-a răsturnat într-un şanţ. La bord se aflau 51 de persoane. Şoferul ar fi pierdut controlul volanului din motive încă necunoscte. Geamurile vehiculului s-au spart, iar zeci de călători au fost aruncaţi din autocar sau au fost prinşi ca într-o menghină. Nu se cunosc detalii nici despre naţionalităţile victimelor.

Un grav accident rutier a îndoliat Statele Unite. Cinci persoane au murit și alte 49 au fost rănite după ce un autocar turistic care se întorcea de la Cascada Niagara spre New York City s-a răsturnat într-un șanț. Tragedia s-a produs vineri, 22 august 2025, pe Interstate 90, în apropiere de orașul Pembroke, la aproximativ 40 de kilometri est de Buffalo.

Cum s-a produs accidentul

Potrivit anchetatorilor, autocarul companiei M&Y Tour Inc. transporta 54 de persoane – turiști, șoferul și un angajat al firmei. Primele date arată că șoferul ar fi fost distras, a pierdut controlul volanului, a intrat în mediană, a încercat să corecteze manevra, dar vehiculul s-a răsturnat violent într-un șanț.

Autoritățile au exclus varianta unei defecțiuni tehnice, a oboselii sau a conducerii sub influență.

Scene dramatice după impact

Impactul a fost devastator: geamurile autocarului s-au spart, iar zeci de călători au fost aruncați din vehicul sau au rămas prinși sub caroserie. Majoritatea pasagerilor nu purtau centuri de siguranță.

Echipaje de pompieri, poliție și ambulanțe au intervenit imediat. Cei mai grav răniți au fost transportați cu elicoptere medicale la spitalele din zonă, inclusiv la Erie County Medical Center, unde medicii au descris situația drept „cel mai mare număr de pacienți traumatizați dintr-un singur eveniment din cariera lor”.

Potrivit autorităților americane, majoritatea turiștilor erau de origine indiană, chineză și filipineză. Pentru a facilita comunicarea, anchetatorii au apelat la interpreți. Identitatea victimelor nu a fost încă dezvăluită oficial.

Guvernatorul statului New York, Kathy Hochul, și Procurorul General, Letitia James, au transmis mesaje de condoleanțe familiilor victimelor și mulțumiri echipelor de intervenție. "Este o tragedie care marchează întreaga noastră comunitate. Gândurile mele se îndreaptă către cei afectați", a spus Hochul.

Poliția și Agenția pentru Siguranța Transporturilor investighează în continuare circumstanțele exacte. Se verifică inclusiv istoricul companiei de transport și programul șoferului.

