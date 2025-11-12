Comandantul suprem al armatei ucrainene: "Situaţia s-a înrăutăţit semnificativ"

Comandantul suprem al armatei ucrainene, Oleksandr Sîrski, a declarat marţi că situaţia s-a "înrăutăţit semnificativ" în unele părţi din sud-estul regiunii Zaporojie, pe fondul luptelor intense cu forţele ruse.

El a precizat că ruşii şi-au intensificat activitatea în regiunea Zaporojia profitând şi de condiţiile meteorologice – ceaţă densă – pentru a se infiltra între poziţiile ucrainene.

Marţi, Forţele de Apărare din Sud au anunţat retragerea soldaţilor din poziţiile deţinute în apropierea a cinci localităţi din regiunea Zaporojie, ca urmare a intensificării acţiunilor de asalt ale inamicului, a intensificării focului şi în scopul salvării vieţii personalului.

