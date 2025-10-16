Video Confruntări între medici și forțele de ordine din Atena, în timpul inaugurării unei secții de oncologie
Poliţiştii greci şi medicii s-au luat la bătaie în faţa unui spital din Atena. Halatele albe au ieşit în stradă în timpul vizitei premierului Kyriakos Mitsotakis, care venise la unitatea medicală pentru a inaugura o nouă secţie de oncologie.
Medicii au încercat să discute cu prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis, doar că poliţiştii în echipament antirevoltă au folosit scuturi, bastoane şi spray-uri cu piper pentru a-i dispersa.
Angajaţii spitalului reclamă lipsa de personal, salariile mici şi condiţiile precare de muncă din sistemul public de sănătate.
Preşedintele Asociaţiei Medicilor din spitalele din Atena şi Pireu susţine că - din cauza faptului că sunt prea puţini medici - cei angajaţi nu pot să-şi ia concediu. Şi, în afară de asta, mai au şi salariile îngheţate.
Spitalul la care medicii au ieşit în stradă are nevoie urgentă de cel puţin 125 de asistenţi medicali pentru a funcţiona în condiţii minime de siguranţă. Mai mult, Grecia a trecut o noua lege care flexibilizeaza timpul de munca, iar angajatii ar putea sa munceasca chiar si 13 ore pe zi daca situatia o impune, dar nu mai mult de 35 de zile pe an.
