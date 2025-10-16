Poliţiştii greci şi medicii s-au luat la bătaie în faţa unui spital din Atena. Halatele albe au ieşit în stradă în timpul vizitei premierului Kyriakos Mitsotakis, care venise la unitatea medicală pentru a inaugura o nouă secţie de oncologie.

Medicii au încercat să discute cu prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis, doar că poliţiştii în echipament antirevoltă au folosit scuturi, bastoane şi spray-uri cu piper pentru a-i dispersa.

Angajaţii spitalului reclamă lipsa de personal, salariile mici şi condiţiile precare de muncă din sistemul public de sănătate.

Preşedintele Asociaţiei Medicilor din spitalele din Atena şi Pireu susţine că - din cauza faptului că sunt prea puţini medici - cei angajaţi nu pot să-şi ia concediu. Şi, în afară de asta, mai au şi salariile îngheţate.

Articolul continuă după reclamă

Spitalul la care medicii au ieşit în stradă are nevoie urgentă de cel puţin 125 de asistenţi medicali pentru a funcţiona în condiţii minime de siguranţă. Mai mult, Grecia a trecut o noua lege care flexibilizeaza timpul de munca, iar angajatii ar putea sa munceasca chiar si 13 ore pe zi daca situatia o impune, dar nu mai mult de 35 de zile pe an.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Preferaţi să plătiţi cash la livrarea coletelor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰