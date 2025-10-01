Criminal în serie, condamnat la 25 de ani de închisoare în Rusia. Maniacul din Barnaul ar fi ucis 11 femei

Un criminal în serie a fost condamnat la 25 de ani de închisoare în Rusia. Vitali Manishin, cunoscut ca maniacul din Barnaul, a fost acuzat de uciderea a 11 femei.

„Instanța l-a găsit vinovat pe Manishin. El a fost condamnat la 25 de ani de închisoare, care vor fi executate într-o colonie penală de maximă securitate”, a declarat judecătorul, adăugând că primii șapte ani din pedeapsă vor fi petrecuți în închisoare.

Maniacul din Barnaul

Totodată, bărbatul a fost obligat să plătească urmașilor victimelor 4 milioane de ruble. Potrivit Svetlanei Petrenko, reprezentant oficial al Comitetului de Investigații al Federației Ruse, implicarea lui Vitali Manishin în 11 crime comise între 1989 și 2000 în regiunea Altai a fost stabilită ca fiind crimă cu premeditare în circumstanțe agravante, însoțită de viol și, totodată, crimă a două sau mai multe persoane, însoțită de viol, precum și în scopul ascunderii unei alte infracțiuni. În timpul interogatoriilor și al verificării la fața locului a mărturiei sale, acesta a oferit o relatare detaliată a acțiunilor sale și a dezvăluit unde a ascuns cadavrele victimelor, scrie tass.ru.

Articolul continuă după reclamă

În 1989, pe când era student, Manishin a încercat să violeze prima sa victimă, o fată de 17 ani, pe care a ucis-o ulterior. Această crimă a rămas nerezolvată mult timp, dar în mai 2023, suspectul a fost arestat și reținut. Ancheta l-a legat pe Manishin de alte 10 crime comise între 1999 și 2000.

Potrivit procuraturii, ancheta a concluzionat că inculpatul, sub pretextul că îl ajută să admită și să studieze o instituție de învățământ, precum și să rezolve probleme legate de angajare, s-a întâlnit cu tinere în Barnaul și le-a convins să-l urmeze cu mașina până în districtul Kalman, unde le-a violat și ucis, ascunzându-le trupurile într-o zonă împădurită. Potrivit anchetatorilor, toate victimele, cu excepția uneia, aveau o legătură cumva cu Universitatea Tehnică de Stat din Altai. Când anchetatorii au stabilit că disparițiile și crimele erau legate, criminalul a început să fie numit „Maniacul Politehnic”.

Vitali Manishin a fost viceguvernator al districtului Kalman din regiunea siberiană Altai Krai.

