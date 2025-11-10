Cutremur la vârf într-una dintre cele mai respectate televiziuni din lume. Directorul general şi şefa departamentului de ştiri de la BBC şi-au dat demisia după după ce au fost acuzaţi că au manipulat un discurs al lui Donald Trump, astfel încât să reiasă că a instigat la atacul asupra Capitoliului. Jurnaliştii BBC şi-au recunoscut vina şi şi-au cerut scuze. Chiar şi aşa, Trump ameninţă că va da BBC în judecată şi va cere daune de 1 miliard de dolari.

Anunţul privind demisiile a fost prezentat ca un Breaking News într-un moment de maximă audienţă la BBC.

"Avem o informaţie de ultimă oră legată de BBC. Preşedintele BBC a anunţat că directorul general Tim Davey şi directorul executiv al departamentului de ştiri Deborah Turness vor demisiona. Într-o declaraţie publică, preşedintele BBC, Samir Shah, a spus că este o zi tristă pentru BBC", a anunţat BBC, potrivit informaţiilor apărute în spaţiul public.

Directorul general lucra de 20 de ani pentru BBC şi era cel mai bine plătit angajat, cu 640.000 de lire sterline pe an. Plecarea lui a venit după ce jurnaliştii de la Telegraph au publicat o anchetă despre felul în care BBC a manipulat discursul lui Donald Trump din ianuarie 2021, după pierderea alegerilor prezidenţiale. Jurnaliştii englezi au tăiat mai multe părţi şi le-au lipit astfel încât sensul să fie diferit. A părut că miliardarul şi-a îndemnat direct suporterii să atace clădirea Congresului american.

BBC, acuzat că a modificat sensul discursului lui Donald Trump

"O să mergem spre Capitoliu. Iar eu o să fiu lângă voi. Şi vom lupta! Vom lupta ca nebunii! O să mergem spre Capitoliu. Şi o să îi încurajăm pe curajoşii noştri parlamentari. Şi probabil nu o să îi încurajăm prea mult pe unii dintre ei", a fost o parte din declaraţia lui Donald Trump, preluată de BBC.

Iar partea de discurs referitoare la luptă a venit, de fapt, la finalul discursului, după aproape o oră.

Materialul a fost prezentat în celebra emisiune BBC, Panorama, cu o săptămână înainte de alegerile prezidenţiale din 2024. După difuzare, conducera BBC a fost avertizată că şi-a indus în eroare telespectatorii.

Reacţia fostului director BBC: "Știau de falsificare și nu au făcut nimic"

"Nu este vorba doar că materialul despre Trump a fost falsificat, este vorba despre faptul că domnul Davie şi doamna Turness ştiau de şase luni că a fost falsificat. Şi nu au făcut nimic în privinţa asta, au rămas tăcuţi", a explicat Danny Cohen, fost director BBC.

Imediat după demisii, Donald Trump s-a dezlănţuit.

"Mulţumesc Telegraph pentru demascarea acestor jurnalişti corupţi. Aceștia sunt oameni foarte necinstiți care au încercat să influenţeze rezultatul alegerilor prezidențiale". a scris preşedintele american pe reţeaua lui de socializare.

