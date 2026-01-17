Video Cum s-a ales un italian cu 18 salarii compensatorii după ce a fost acuzat că a furat 1,6 euro
Un italian a fost concediat după ce patronii au aflat că a luat un euro şi 60 de cenţi uitaţi într-un automat pentru cafea.
Firma a considerat că a luat banii fără să îi ceară voie tehnicianului care gestiona aparatul.
Bărbatul a dat în judecată compania, iar judecătorii au considerat concedierea ilegală şi au obligat firma să îl despăgubească cu 18 salarii.
