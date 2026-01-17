Un italian a fost concediat după ce patronii au aflat că a luat un euro şi 60 de cenţi uitaţi într-un automat pentru cafea.

Firma a considerat că a luat banii fără să îi ceară voie tehnicianului care gestiona aparatul.

Bărbatul a dat în judecată compania, iar judecătorii au considerat concedierea ilegală şi au obligat firma să îl despăgubească cu 18 salarii.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Faceţi economii la căldură în această perioadă de frig extrem? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰