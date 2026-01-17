Antena Meniu Search
Video Cum s-a ales un italian cu 18 salarii compensatorii după ce a fost acuzat că a furat 1,6 euro

Un italian a fost concediat după ce patronii au aflat că a luat un euro şi 60 de cenţi uitaţi într-un automat pentru cafea. 

de Redactia Observator

la 17.01.2026 , 19:54
Galerie (2)

Firma a considerat că a luat banii fără să îi ceară voie tehnicianului care gestiona aparatul. 

Bărbatul a dat în judecată compania, iar judecătorii au considerat concedierea ilegală şi au obligat firma să îl despăgubească cu 18 salarii.

euro italia despagubire
