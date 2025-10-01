Un cutremur de proporţii a omorât cel puţin 69 de oameni şi a rănit câteva sute. Zeci de clădiri s-au prăbuşit, iar mai multe autostrăzi s-au rupt, pur şi simplu. Numărul victimelor creşte continuu, pe măsură ce echipele de salvare scot trupuri de sub dărâmături.

Cutremurul cu magnitudine 6,9 a lovit provincia Cebu aseară - a zdruncinat secunde în şir autostrăzi suspendate şi case. Oamenii care dormeau s-au trezit într-un coşmar - pereţii se dărâmau, iar tavanele cădeau peste ei. Zeci de concurente de la Miss Asia Pacific erau pe scenă când a început seismul şi au fugit îngrozite.

"S-a întâmplat la 10 seara, când oamenii se pregăteau să meargă la culcare sau erau deja în pat. Mii de oameni au fugit din case, au căutat locuri mai sigure afară", a transmis Barnaby Lo, jurnalist Al Jazeera.

Sute de oameni au ajuns la spitale cu răni grave. Din cauza aglomeraţiei de la Urgenţe şi a pericolului de prăbuşire, medicii au tratat supravieţuitorii sub cerul liber sau în corturi. Autorităţile se tem că numărul victimelor va fi mult mai mare decât cel de acum.

Articolul continuă după reclamă

"Am desfăşurat echipe de salvare şi de căutare. Este un pic cam dificil în acea zonă, locurile sunt izolate. Avem nevoie de mai mulţi voluntari. Trebuie să gestionăm resursele şi aparatura", a declarat Gwen Pang, secretar general Crucea Roşie Filipine.

Cutremurul a fost urmat de un val de replici puternice, cea mai mare de 6 grade Richter. Alerta de tsunami dată de autorităţi a fost retrasă, dar localnicii au fost avertizaţi că ar putea avea loc noi calamităţi naturale.

"Trebuie să urmărim cu atenţie şi vulcanul, care a avut deja o erupţie minoră în această dimineaţă, la ora 02:30, după cutremur. De asemenea, ne aşteptăm la o presiune joasă care să aducă un ciclon weekendul acesta. Am putea avea mai multe dezastre în aceeaşi săptămână. E un pic dificil pentru noi", a mai transmis Gwen Pang.

Aflată în ''Cercul de Foc'' al Pacificului, Filipine este cunoscută pentru intensa activitate vulcanică şi seismică.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi prefera să daţi bani în plic la majorat, aşa cum faceţi la nunţi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰