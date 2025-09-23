Oficialii europeni avertizează că Rusia se îndreaptă spre o confruntare armată directă cu NATO, dar Alianţa este gata să îşi protejeze toţi membrii. Aceasta a fost concluzia unei şedinţe de astăzi, după ce dronele şi avioanele Moscovei au intrat în spaţiul aerian al României, Estoniei şi Poloniei. Aeroporturile din Norvegia şi Danemarca au fost închise, azi-noapte, când mai multe drone au apărut deasupra pistelor.

La Copenhaga, dronele au apărut din mai multe direcţii. Două sau trei aparate de mari dimensiuni îşi aprindeau şi stingeau luminile, după care dispăreau brusc. Incidentul a durat câteva ore, fără ca poliţiştii să găsească vinovaţii. În acelaşi timp, alte aparate de zbor fără pilot au blocat activitatea aeroportului din Oslo. "Consider că este un atac grav împotriva infrastructurii critice din Danemarca. Nu pot exclude varianta că este vorba de Rusia", a declarat Mette Frederiksen, premierul Danemarcei.

Incursiunile Rusiei în spaţiul aerian ale ţărilor de pe flancul estic au fost discutate şi la ONU

"Sincer, formularea unor acuzații nefondate în mod repetat face ca astfel de declarații să nu mai fie luate în considerare", a declarat Dmitri Peskov, purtător de cuvânt Kremlin. Incidentele din ţările nordice vin după ce, în weekend, trei avioane ruseşti Mig înarmate au zburat 12 minute în spaţiul aerian al Estoniei. Ţara baltică a cerut activarea Articolului 4 NATO şi consultări cu aliaţii. Miniştrii din cele 32 de state membre s-au reunit astăzi şi au transmis comun de solidaritate. "Mesajul nostru către ruși este clar: vom apăra fiecare centimetru din teritoriul aliat. Suntem o alianță defensivă, da, dar nu suntem naivi", a declarat Mark Rutte, secretarul general al NATO.

Incursiunile Rusiei în spaţiul aerian ale ţărilor de pe flancul estic au fost discutate şi la Consiliul de Securitate ONU. "Ele deschid ușa unei confruntări armate directe între NATO și Rusia. În cel mai bun caz, aceste acte recente sunt periculoase și nesăbuite", a declarat Yvette Cooper, ministrul britanic de Externe. De la Moscova, Vladimir Putin a răspuns avertismentelor cu ameninţări. "Subliniez, și nimeni nu ar trebui să se îndoiască de acest lucru, Rusia este capabilă să răspundă oricăror amenințări existente și emergente, nu prin cuvinte, ci prin utilizarea unor măsuri militare", a declarat Vladimir Putin, preşedintele Rusiei.

De la ONU, Trump s-a declarat gata să treacă la sancţiuni dure pentru a pune capăt războiului din Ucraina, cu o condiţie - Europa să facă la fel. "Statele Unite sunt pregătite să impună o rundă puternică de taxe vamale. Europa cumpără petrol şi gaze de la Rusia în timp ce se luptă cu Rusia. Finanţează războiul împotriva lor. Cine naiba a mai auzit aşa ceva?", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA. Înainte să ajungă Trump la sediul ONU, agenţii secreţi au dejucat un plan de sabotare a reţelei de telefonie mobilă.

