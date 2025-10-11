Detaliul neaşteptat de la ziua lui Putin. Farfuria liderului rus a atras toate privirile

Antena Meniu Search
Vladimir Putin și-a sărbătorit cea de-a 73-a aniversare pe 7 octombrie. Cu această ocazie, liderul rus a invitat un grup de generali la o cină festivă, iar un videoclip de la eveniment a devenit viral. Un detaliu care a atras atenția internauților a fost farfuria președintelui, potrivit publicaţiei Onet

de Redactia Observator

la 11.10.2025 , 18:17
În video, Putin apare așezat la masă alături de generalii ruși, într-o atmosferă formală. Internauții atenți au remarcat însă un aspect ciudat al aranjamentului mesei: doar președintele avea deja servit felul principal, în timp ce ceilalți participanți aveau încă șervețelele pe farfurii. În plus, pe masă nu erau băuturi, nici măcar apă, care erau plasate pe mese alături.

Unii utilizatori de internet au sugerat că acest aranjament reflectă ierarhia din Rusia: ca șef al statului, Putin a fost servit primul. De asemenea, au apărut speculații că masa președintelui ar fi fost pregătită și servită separat din cauza fricii sale binecunoscute de a nu fi otrăvit.

Potrivit presei ruse, Putin și-a petrecut ziua de naștere cu atribuții oficiale. Președintele a participat la ședințe ale Consiliului de Securitate al Federației Ruse și a vorbit la telefon cu mai mulţi lideri internaţionali.

