Directorul general al BBC, Tim Davie, şi directorul executiv al departamentului de ştiri, Deborah Turness, au demisionat în urma criticilor potrivit cărora un documentar BBC Panorama a indus în eroare telespectatorii prin editarea unui discurs al preşedintelui american Donald Trump.

Directorul general al BBC a demisionat în urma unui conflict al postului cu preşedintele Donald Trump - Profimedia

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Deborah Turness, care a demisionat din funcţia de director general al BBC News, a declarat că a "luat decizia dificilă că nu va mai fi rolul meu să vă conduc în viziunea colectivă pe care o avem cu toţii: să căutăm adevărul fără niciun interes ascuns".

Ea adaugă că "controversa actuală în jurul emisiunii Panorama despre preşedintele Trump a ajuns într-un stadiu în care provoacă prejudicii BBC – o instituţie pe care o iubesc”.

Articolul continuă după reclamă

"Responsabilitatea îmi revine mie”, spune ea, adăugând că i-a prezentat demisia lui Tim Davie sâmbătă.

"Deşi s-au făcut greşeli, vreau să fiu absolut clară că recentele acuzaţii potrivit cărora BBC News este părtinitoare din punct de vedere instituţional sunt greşite”, adaugă ea.

Cazul, dezvăluit marţi de ziarul conservator The Daily Telegraph, se referă la un documentar al emisiunii de ştiri "Panorama” a BBC, difuzat cu o săptămână înainte de alegerile prezidenţiale din Statele Unite din 5 noiembrie 2024.

BBC este acuzată că a montat fragmente distincte dintr-un discurs al lui Donald Trump în aşa fel încât acesta pare să le spună susţinătorilor săi că va merge împreună cu ei la Capitoliu pentru a "lupta ca nişte diavoli”. În fraza completă, el spune „vom merge spre Capitoliu şi îi vom încuraja pe curajoşii noştri senatori şi reprezentanţi din Congres”, iar expresia "luptă ca nişte diavoli” corespunde unui alt pasaj.

Donald Trump, învins la urne de democratul Joe Biden, dar pretinzând contrariul, a ţinut acest discurs la 6 ianuarie 2021, ziua în care sute de susţinători ai săi au atacat sediul Congresului din Washington.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord ca polițele RCA și rovinietele să fie verificate de camerele din trafic? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰