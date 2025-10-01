Doctrina nucleară a Franței, în revizuire. Macron pregătește un discurs pentru 2026

Emmanuel Macron a declarat, într-un interviu pentru publicația germană "Frankfurter Allgemeine Zeitung", că la începutul lui 2026 va susține un discurs privind doctrina nucleară a Franței, aflată în prezent în proces de actualizare, informează AFP, conform News.ro.

"Lucrez în prezent la actualizarea doctrinei noastre şi doresc să aprofundez dialogul strategic cu europenii care doresc acest lucru. Oricum, există o dimensiune europeană încă din 1962", a declarat preşedintele francez, a cărui ţară este singura din Europa, alături de Regatul Unit, care deţine bomba atomică.

Chestiunea extinderii descurajării nucleare franceze la alte ţări europene a căpătat importanţă în ultimele luni, în contextul în care unii se tem că nu vor mai putea conta pe protecţia americană în viitor. Cancelarul german, Friedrich Merz, s-a declarat în favoarea unei dezbateri pe această temă.

Emmanuel Macron urmează să se deplaseze vineri la Saarbrücken, în Germania, pentru Ziua Unităţii Germane, la 35 de ani de la reunificare, la invitaţia omologului său Frank-Walter Steinmeier şi în prezenţa cancelarului german.

Kremlinul cere includerea Franței și Marii Britanii în negocierile nucleare

Pe de altă parte, Kremlinul a semnalat recent că vrea ca arsenalele nucleare ale Franţei şi Marii Britanii să fie puse la socoteală în discuţiile pe tema reducerii armelor nucleare strategice. Aceste negocieri trebuie să aibă loc mai întâi între Rusia şi SUA, dar arsenalele Marii Britanii şi Franţei vor trebui în cele din urmă incluse în negocieri, a declarat duminică purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de Reuters.

Franţa şi Marea Britanie, care nu au fost niciodată părţi la tratatul New START sau la tratatele precedente, au arsenale mult mai mici decât SUA şi Rusia, cuprinzând între 250 şi 300 de focoase nucleare fiecare.

