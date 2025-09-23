Donald Trump a semnat decretul: "Antifa", desemnată oficial organizație teroristă și anarhistă

Președintele american Donald Trump a emis un decret prin care a desemnat oficial mișcarea "Antifa" drept "organizație teroristă" . Din aceasta fac parte grupuri care se revendică antifasciste. Decizia a venit la o zi după ceremonia de comemorare a activistului ultraconservator asasinat, Charlie Kirk, transmite AFP, conform News.ro.

Mişcarea antifascistă "Antifa" pare mai degrabă o mişcare decât o grupare organizată.

"Antifa" este un termen asociat în general unei facţiuni a extremei stângi, evocat adesea de către extrema dreaptă la violenţe la manifestaţii.

După asasinarea lui Charlie Kirk, la 10 septembrie, fără să cunoască imediat mobilul, dreapta trumpistă a desemnat rapid stânga americană drept vinovată de atmosfera de violenţă politică ce domneşte în America şi a vorbit despre un ”terorism intern” de stânga.

"Problema violenţei vine de la stânga. De aceea Donald Trump totcmai a clasat Antifa, o reţea de terorişti de stânga radicală care vizează să răstoarne Guvernul prin violenţă (...), drept o organizaţie teroristă naţională", a anunţat luni, într-un comunicat Casa Albă.

Preşedintele american anunţa săptămâna trecută că intenţiona să claseze drept teroristă această mişcare.

Statele Unite nu au, în acest moment, o listă de "organizaţii teroriste naţionale".

În decretul publicat de către Casa Albă, Antifa este catalogată de asemenea drept "anarhistă".

Membrii săi, adesea îmbrăcaţi complet în negru, denunţă raismul, ideile de extremă dreapta şi ceea ce consideră drept fascism şi consideră că acţiunile violente sunt în parte justificate.

În 2020, fostul director al poliţiei federale (FBI) Chris Wray aprecia că "Antifa" "nu este o grupare sau o organizaţie, ci o ideologie".

Această mişcare a apărut în Statele Unite după prima alegere a lui Donald Trump, în 2016.

Charlie Kirk, asasinat la vârsta de 31 de ani, o figură a dreptei ultraconservatoare americane, îşi folosea milioanele de abonaţi pe reţele de socializare şi intervenţiile în universităţi pentru a-l apăra pe Donald Trump în rândul tineretului şi a difuxa idei naţionaliste, creştine şi tradiţionaliste despre familie.

Principalul suspect al asasinării lui Kirk, Tyler Robinson, este prezentat de către o mare parte a dreptei drept un asasin ”de extremă stânga”.

Tyler Robinson, inculpat cu privire la crimă, a denunţat pe lângă apropiaţii săi "ura" vehiculată, în opinia sa, de către Charlie Kirk şi a folosit gloanţe cu inscripţii antifasciste.

